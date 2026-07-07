Bačić: Rebalans proračuna neće dirati prava zaposlenih u javnom sektoru

Potpredsjednik Vlade poručio je da proračun nije ugrožen te da će se postojeća prava u javnom sektoru zadržati

Potpredsjednik Vlade Branko Bačić rekao je kako proračun nije ugrožen te da će se kroz njegov rebalans zadržati postojeća prava zaposlenih u javnom sektoru, a govoreći o koaliciji naveo je da među strankama postoje razlike po različitim pitanjima, ali i volja i želja za razgovor.

Bačić je to rekao uoči posljednjeg sastanka parlamentarne većine do jesenskog zasjedanja Sabora, na kojem će, najavio je, raspravljati o stabilnim makroekonomskim pokazateljima, ali i o pregovorima sa sindikatima javnih i državnih službenika.

Pri tome je ponovio kako nema reduciranja dogovorenih prava, podsjetivši na dogovoren rast plaća u državnim i javnim službama u tri navrata ove godine. "Naše ugovorene i dogovorene obveze sa sindikatima ćemo ispoštivati", poručio je Bačić.

U tom kontekstu dodao je da je ministar financija Tomislav Ćorić obavio razgovore sa zaposlenicima u javnim poduzećima te im jasno naznačio da očekuje od uprava javnih poduzeća da plaće i druga materijalna davanja prate dogovore sa socijalnim partnerima, prije svega sa sindikatima, te da će se o pravima za iduću godinu raspravljati na jesen kada će se definirati kolektivni ugovor.

- Tada ćemo zauzeti stavove oko materijalnih prava naših zaposlenika tijekom 2027. godine, prije svega, vodeći računa o stabilizaciji državnog proračuna. Nama je cilj da ostanemo u maastrichtskim kriterijima i da nam deficit državnog proračuna bude ispod tri posto, jer to omogućava da zadržimo i investicijski kreditni rejting - istaknuo je, dodavši kako to dodatno omogućava daljnji rast gospodarstva.

Vezano za taj dio izjave, novinari su ga upitali je li proračun ugrožen. "Ne, proračun nije ugrožen. Mi smo na razini Vlade dogovorili mogućnosti naših financijskih izdvajanja po resorima prije rebalansa državnog proračuna, koji će biti u rujnu, i tada ćemo kroz rebalans proračuna zadržati postojeća prava", odgovorio je potpredsjednik Vlade.

Nismo nikada rekli da će doći do reduciranja postojećih prava već, dodao je, nastojimo ograničiti javnu potrošnju kako bi ostali u okvirima državnog deficita. Napomenuo je kako su to usuglasili na razini ministara, vodeći računa da projekte koje financiraju, dominantno financiraju iz europskih fondova.

U koaliciji postoje razlike, ali i želja za razgovor

Odgovarajući na pitanja o stanju i odnosima u koaliciji prije ljetne stanke, s obzirom na nedavne nesuglasice oko DP-ove deklaracije o BiH i sudjelovanja u tzv. koaliciji voljnih, Bačić je rekao kako su među njima uvijek postojale razlike jer, poručio je, nisu jedna stranka da bi na jednak način o istome razmišljali.

"Postoje razlike kojih smo bili svjesni i na početku, te smo razlike istaknuli i naveli sve što ćemo unatoč našim razlikama, svi na određen način prihvatiti, možda napraviti jedan korak unatrag kako bismo zadovoljili sve političke stranke u našoj koaliciji, uključujući i zastupnike nacionalnih manjina. Svjesni smo da među nama postoje razlike, da postoje različita gledanja na određena društvena i politička zbivanja, ali imamo dovoljno snage, volje i želje za razgovor", poručio je.

Podsjetio je na usvajanje Deklaracije Hrvatskog sabora o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini iz 2018. te naveo kako je sadašnja inicijativa DP-a o posebnoj izbornoj jedinici u BiH nastala zbog nadolazećih izbora kako bi se omogućilo da Hrvati jednostavnije osiguraju svoju legitimnu zastupljenost u najvišim tijelima državne vlasti u BiH.

"Zadužili smo ministra vanjskih poslova i predstavnike DP-a da pripreme takav jedan dokument koji bi mogao biti prihvatljiv za sve članove vladajuće većine i koji mora biti usuglašen s legitimnim predstavnicima hrvatskog naroda u BiH. U predvečerje općih izbora ne želimo napraviti nešto što bi destabiliziralo poziciju hrvatskih predstavnika. O tome moramo voditi računa", pojasnio je.

O Geodeziji: Nezakonitosti ne dopiru do članova Vlade

Na upit novinara ponovno se osvrnuo na priznanja u aferi Geodezija, poručivši kako su nezakonitosti isključivo stvar osobnog postupanja pojedinaca te da je priznanjima na određeni način potvrđeno ono što su iz Vlade govorili "od prvoga dana", odnosno da nezakonitosti na Geodetskom fakultetu ne dopiru do članova Vlade.

"U tim prvim danima pokušala se proturiti u javnost teza kako Vlada vrši pritisak na EPPO kako ne bi krenuo prema članici Vlade. Očito iz ovog proizlazi da takvo nezakonito postupanje nema veze s Ministarstvom kulture i da nema veze s članovima Vlade", poručio je, dodavši kako podržavaju neovisnost pravosudnih tijela.

Upitan tko ima potporu HDZ-a u izboru za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), Dragan Primorac ili Josip Varvodić, Bačić je poručio kako svoje predstavnike HOO bira na svojoj skupštini te da "HDZ ne želi ulaziti u pojedinačni izbor kandidata.