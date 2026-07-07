CC Real u Hrvatskoj obilježava 20 godina poslovanja

Iako su shopping centri danas dio svakodnevice, prije dva desetljeća hrvatsko je tržište bilo u znatno drukčijoj fazi razvoja. Moderni koncepti shopping centara tek su se formirali, očekivanja kupaca i zakupaca ubrzano su se mijenjala, a profesionalni standardi planiranja, gradnje i upravljanja nekretninama postupno su se uspostavljali. Upravo u tom razdoblju započeo je razvoj CC Reala, međunarodne kompanije čiji se početak veže uz gradilišni kontejner smješten na zagrebačkom Jankomiru.

Naime, shopping centar City Center one West bio je prvi veliki projekt kompanije davne 2006. godine, a pratili su ga City Center one Split i City Center one East u Zagrebu, čime je kompanija u svega šest godina realizirala tri greenfield investicije ukupne vrijednosti veće od 450 milijuna eura. CC Real je tako odigrao bitnu ulogu u razvoju moderne retail ponude u Hrvatskoj, uključujući dovođenje međunarodnih brandova na tržište, širenje gastro ponude i kreiranje zabavnih sadržaja. Godine 2021. kompanija je dodatno proširila svoj portfolio u Hrvatskoj preuzimanjem upravljanja najvećim istarskim shopping centrom, Max Cityjem u Puli.

Know-how hrvatskog tima se 2012. godine polako, ali sigurno proširio i na međunarodno tržite Austrije, Mađarske i Finske, stvarajući model upravljanja kojega već godinama prepoznaju i međunarodni institucionalni investitori poput Morgan Stanleyja, Hyprop Investmentsa te odnedavno, i InterCapital Real Estatea.

- Naš je zadatak dugoročno razvijati vrijednost nekretnina kojima upravljamo - za investitore, zakupce i zajednicu. To znači da ne upravljamo samo prostorima, nego potencijalom svake nekretnine: od odnosa sa zakupcima i razvoja ponude do ulaganja, inovacija i iskustva posjetitelja - istaknula je Neda Buljević Vlačić, direktorica CC Reala u Hrvatskoj.

A jedan od primjera takvog aktivnog pristupa je City Center one Split, u koji je tijekom protekle tri godine uloženo više od 22 milijuna eura. Ulaganja su obuhvatila renovaciju, razvoj novih sadržaja i unapređenje zabavne ponude, čime je ojačana njegova tržišna atraktivnost te potvrđena vrijednost profesionalnog i dugoročnog upravljanja. Navedeno su prepoznali i novi investitori koji su 2025. godine ušli u vlasničku strukturu: InterCapital Real Estate Fund Alfa te Raiffeisen mirovinski fondovi.

- Upravo u tome leži najveći izazov u upravljanju shopping centrima: pomiriti očekivanja vlasnika, želje posjetitelja i osigurati dugoročnu stabilnost centra. Ključnu ulogu u tome ima kvalitetan, stručan i iskusan tim koji ne donosi samo velike i male odluke na svakodnevnoj razini, već koji može prepoznati promjene na tržištu i pravovremeno na njih odgovoriti - poručio je Davorin Profeta, direktor CC Reala Hrvatska.

Krunoslav Dominiković, direktor leasinga CC Reala Hrvatska, tvrdnju je pojasnio kroz izazove s kojima se susreće leasing. - Posjetitelji najčešće vide samo rezultat - novi brand ili otvorenje trgovine. Iza takve promjene zakupnika često stoje mjeseci, pa i godine pregovora, planiranja, prilagodbi i pažljivog usklađivanja interesa svih uključenih strana. Posljednji takav primjer je Sephora, čiji je povratak na hrvatsko tržište, upravo u City Center one East, izazvao velik interes javnosti. Pregovori i pripreme za taj projekt trajali su više od dvije godine, što najbolje pokazuje koliko je upravljanje shopping centrom strateški i dugoročan proces - zaključio je.

CC Real Hrvatska nastavlja razvijati svoj portfolio i, premda retail ostaje jedan od ključnih stupova razvoja kompanije, sve veći interes raste za uredske i logističke prostore kao važnom dijelu šire diversifikacije poslovanja.

Na razvojni potencijal logističkog segmenta osvrnuo se i Dirk Sosef, voditelj strategije i istraživanja za logistiku u CC Real Grupi, istaknuvši kako “hrvatsko tržište, u usporedbi s razvijenijim tržištima zapadne Europe, još uvijek ima značajan prostor za razvoj - osobito u urbanim područjima, gdje potražnja za modernom logističkom infrastrukturom nastavlja rasti”.

I nakon 20 godina, CC Real u Hrvatskoj ostaje jedan od ključnih aktera koji aktivno oblikuju tržište komercijalnih nekretnina.