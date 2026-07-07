Tokić odustao od gradnje vlastitog centra, zakupio logistički kompleks

Potpisan je dugoročni ugovor o zakupu logističko-distributivnog centra u Svetoj Heleni, iza kojeg stoje slovački investitori

Tokić je zaključio jedan od najvećih logističkih projekata u svojoj povijesti, a umjesto najavljivanje gradnje odlučio se za najam logističkog centra. Kompanija je u utorak objavila da je s tvrtkom Logis Helena potpisala ugovor o dugoročnom zakupu novog logističko-distributivnog centra u Poslovnoj zoni Sveta Helena u Svetom Ivanu Zelini.

Riječ je o visoko automatiziranom logističko-distributivnom centru površine oko 40 tisuća četvornih metara, koji je zakupljen na razdoblje od 15 godina. Društvo je već započelo pripreme za uređenje i opremanje objekta, a početak rada novog centra očekuje se tijekom 2027. godine.

Time je realizirana najava koju je Tokić investitorima prvi put objavio krajem travnja. Tada je kompanija izvijestila da razmatra sklapanje dugoročnog ugovora o zakupu novog logističko-distributivnog centra, uz napomenu da konačna odluka još nije donesena. Današnjim potpisivanjem ugovora projekt je i službeno potvrđen.

Tokić je još 2021. najavio izgradnju vlastitog prodajno-logističkog centra u Svetom Ivanu Zelini, a 2025. je osnivač Ilija Tokić najavio da novac prikupljen kroz inicijalnu javnu ponudu (IPO) planira usmjeriti u nove akvizicije i izgradnju modernog logističko-distribucijskog centra u Sesvetskom Kraljevcu.

No kompanija je u međuvremenu odabrala drukčiji model te je sada potpisala 15-godišnji ugovor o zakupu novog logističko-distributivnog centra koji razvija društvo Logis Helena.

Novi logističko-distributivni centar razvija upravo Logis Helena, projektna tvrtka osnovana za realizaciju logističkog projekta u Poslovnoj zoni Sveta Helena. Iza projekta stoje slovačke investicijske kuće IAD Investments i PROMAT Investments, a planirana je izgradnja dvaju skladišnih objekata ukupne površine oko 40 tisuća četvornih metara na zemljištu od gotovo 100 tisuća četvornih metara. Tokić će centar koristiti temeljem upravo potpisanog ugovora o zakupu, dok će iz njega samostalno upravljati svojim logističkim operacijama.

Novi centar trebao bi predstavljati važan iskorak u logističkim kapacitetima kompanije te omogućiti učinkovitiju distribuciju i podržati daljnji rast poslovanja u Hrvatskoj i regiji. Automatizacija logistike jedan je od ključnih razvojnih smjerova koje Tokić ističe posljednjih godina, uz širenje prodajne mreže i digitalizaciju poslovanja.