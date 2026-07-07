Biznis i politika

Kasne li poljoprivredne potpore? Dio korisnika još čeka novac

7. srpnja 2026.
Poljoprivreda na pretplatu
foto Shutterstock
Edis Felić
Edis Felić
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Poljoprivrednici tvrde da nisu dobili cijeli iznos, a Ministarstvo kaže da je do 30. lipnja isplatilo 97 posto potpora

Isplata poljoprivrednih potpora za 2025. kasni, tvrdi jedan poljoprivrednik koji se javio redakciji Lidera. Dodao je da mu je država ostala dužna isplatiti još trećinu potpora iz prošle godine. Inače, rok za njihovu isplatu bio je 30. lipnja ove godine.

- Svake godine se isto ponavlja. Kad ih pitamo zašto kasne s isplatama potpora, odgovore nam da provjeravaju papire, usklađuju podatke i obavljaju razne druge administrativne poslove. I tako svake godine odgovaraju – pomalo ogorčeno govori nam poljoprivrednik koji je želio ostati anoniman.

U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pak tvrde suprotno. Potpore ne kasne jer je do 30. lipnja ove godine isplaćeno više od 97 posto, u iznosu od 515 milijuna eura.

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