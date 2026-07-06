HBOR pokrenuo tri nova programa kreditiranja

Novi HBOR-ovi programi financirat će ulaganja u digitalnu i zelenu tranziciju te projekte obrane i sigurnosti

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) pokrenula je tri nova programa kreditiranja poduzetnika i javnog sektora kojima će poduprijeti ulaganja u digitalnu tranziciju, zelenu tranziciju te projekte u području obrane i sigurnosti.

Ti programi su uvedeni nakon donošenja novog Zakona o HBOR-u i provedene dokapitalizacije Banke u lipnju ove godine, naveli su u ponedjeljak iz HBOR-a. Dokapitalizacijom je temeljni kapital HBOR-a povećan za 980,7 milijuna eura, na 1,91 milijardu eura. Od ukupnog iznosa povećanja, 410 milijuna eura osigurano je iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), a upravo će se tim sredstvima financirati novi programi kreditiranja, podsjećaju iz te državne razvojne banke.

- Zahvaljujući dokapitalizaciji možemo financijski pratiti ambicioznije i kapitalno zahtjevnije projekte te hrvatskim poduzetnicima i javnom sektoru osigurati dugoročne izvore financiranja za ulaganja koja povećavaju produktivnost, konkurentnost i otpornost hrvatskog gospodarstva - izjavio je predsjednik Uprave HBOR-a Hrvoje Čuvalo.

Programi su namijenjeni poslovnim subjektima privatnog sektora svih veličina te subjektima javnog sektora koji obavljaju gospodarsku djelatnost. Njima se financiraju ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, uz mogućnost financiranja obrtnih sredstava u iznosu do 30 posto ugovorenog iznosa kredita.

Program ulaganja u digitalnu tranziciju namijenjen je financiranju strateških digitalnih projekata te će se provoditi izravnim kreditiranjem HBOR-a i u suradnji s poslovnim bankama. Programi ulaganja u zelenu tranziciju i ulaganja za obranu i sigurnost provodit će se isključivo izravnim kreditiranjem putem HBOR-a.

Krediti se odobravaju na rok otplate do 20 godina, uz mogućnost počeka do tri godine, ovisno o namjeni ulaganja. Fiksna kamatna stopa za poslovne subjekte privatnog sektora iznosi 2,0 posto godišnje za kredite do 400 tisuća eura, dok za kredite iznad 400 tisuća eura korisnici mogu ostvariti subvenciju kamatne stope, pri čemu konačna kamatna stopa ne može biti niža od 1,5 posto godišnje. Za subjekte javnog sektora fiksna kamatna stopa iznosi 1,5 posto godišnje, zaključuje se u priopćenju.