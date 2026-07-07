Hrvatska dobiva prvu međunarodnu konferenciju o fundraisingu

Konferencija „Every Fundraiser Matters“ okupit će domaće i strane stručnjake za prikupljanje sredstava i razvoj neprofitnog sektora

Fundraising nije važan samo za udruge. Važan je i za tvrtke koje kroz partnerstva, donacije i CSR aktivnosti grade odnos s lokalnom zajednicom. Sve više hrvatskih tvrtki prepoznaje da partnerstva s neprofitnim sektorom, strateško doniranje i CSR aktivnosti nisu samo društvena odgovornost, već i način izgradnje povjerenja s lokalnom zajednicom i jačanja reputacije brenda. Ono što je dosad nedostajalo jest prostor gdje bi se poslovni i neprofitni sektor sreli oko konkretnog znanja i primjera dobre prakse.

Zbog toga su predstavnici SOS Dječjeg sela Hrvatska i Zaklade žuta točka, koja godinama razvija filantropsku i fundraising kulturu u Hrvatskoj, uz podršku partnera i donatora, odlučili organizirati prvu međunarodnu konferenciju posvećenu ovoj temi u Hrvatskoj.

Program okuplja 13 renomiranih govornika iz Hrvatske i inozemstva te donosi 17 sesija, predavanja i interaktivnih radionica – od strateškog planiranja i digitalnog fundraisinga do izgradnje partnerstava s poslovnim sektorom. Cjelovit popis govornika dostupan je na fundraising.hr/speaker-detail.

Kako i sam naziv „Every Fundraiser Matters" sugerira, cilj konferencije je osnažiti svakog pojedinca koji se bavi fundraisingom – bez obzira radi li u udruzi ili korporaciji.