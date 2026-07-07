Razdjelnici otvaraju posao od 17 milijuna eura za sedam tvrtki

Do početka 2027. razdjelnike mora ugraditi još 57.512 korisnika HEP-Toplinarstva. Zasad je za taj posao ovlašteno tek sedam tvrtki.

Razdjelnike topline ili zasebna mjerila potrošnje do 1. siječnja 2027. mora ugraditi još 57.512 krajnjih kupaca HEP-Toplinarstva. Toliko ih je, prema podacima tvrtke, na kraju posljednje ogrjevne sezone još bilo bez obračuna prema očitanjima tih uređaja, dok je takav obračun već imalo 75.536 kupaca. BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec. Prijavi se

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