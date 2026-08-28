Balen: Stigle četiri ponude za prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću

Nakon pregleda ponuda slijedi odabir izvođača koji će postaviti zaštitni sloj na otpad kako bi se spriječilo procjeđivanje oborinskih voda

Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pristigle su četiri ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću, koje su u petak otvorene u okviru pregovaračkog postupka u koji je bilo pozvano šest gospodarskih subjekata.

– Riječ je o još jednom konkretnom koraku prema zaštiti lokacije na kojoj je nezakonito odložen otpad i njezinoj cjelovitoj sanaciji – rekli su Hini u Fondu.

Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen ističe da im četiri pristigle ponude omogućuju da odmah nastave s odabirom izvođača za provedbu ove zaštitne mjere.

– To je dio cjelovite sanacije, uz ovo, trenutno pregledavamo ponude za uklanjanje otpada s površine, pripremamo sanaciju otpada iz objekata i intenzivno radimo na konačnom rješenju za zakopani otpad. Uz osigurano financiranje Vlade RH, Fond u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije vodi sve potrebne aktivnosti kako bi konkretni radovi u Gospiću započeli u najkraćem mogućem rok – istaknuo je Balen.

U Fondu kažu da nakon pregleda i ocjene ponuda slijedi odabir izvođača koji će postaviti zaštitni sloj na zakopani otpad kako bi se spriječilo eventualno procjeđivanje oborinskih voda. Stanje okoliša na lokaciji i u njezinoj okolici kontinuirano prate nadležne institucije, a posebna pozornost posvećena je kvaliteti vode. Dosadašnja redovita i izvanredna ispitivanja potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode iz javne vodoopskrbe.

Dok se priprema zaštitno prekrivanje zakopanog otpada, u Fondu kažu da napreduju i postupci za uklanjanje otpada koji se nalazi na površini lokacije. U tijeku je evaluacija po dvije ponude pristigle za uklanjanje oko 4.500 tona rasutog otpada s opasnim svojstvima koji se nalazi uz silos te oko 650 tona neopasnog otpada smještenog u tristotinjak takozvanih 'big bag' vreća. Najzahtjevnija faza sanacije odnosi se na iskapanje, uklanjanje i konačno zbrinjavanje zakopanog otpada.

– Fond je pripremu ove faze započeo na temelju raspoložive dokumentacije i provedenih analiza, a objavom nalaza vještačenja Geotehničkog fakulteta, izrađenog po nalogu USKOK-a, dobiveni su i dodatni podaci koji su uključeni u daljnju razradu sanacije – kažu u Fondu.

Kako bi konačno rješenje bilo utemeljeno na stvarnim mogućnostima prihvata i zbrinjavanja otpada, u Fondu napominju i da je provedeno opsežno istraživanje međunarodnog tržišta te su kontaktirani operateri specijaliziranih postrojenja za zbrinjavanje opasnog otpada i termičku obradu.

– Nakon njihovih očitovanja, s pojedinim se tvrtkama održavaju i konzultativni sastanci na kojima se razmatraju konkretne mogućnosti prihvata otpada, raspoloživi kapaciteti, tehnički uvjeti, potrebne analize te način njegove konačne obrade i zbrinjavanja. Na temelju svih prikupljenih podataka definirat će se tehnički i provedbeni način sanacije te pripremiti postupak nabave za uklanjanje zakopanog otpada – najavljuju iz Fonda.

Kažu da zaseban dio sanacije obuhvaća otpad koji se nalazi unutar objekata bivšeg PPK Velebit. Njegova količina trenutačno se procjenjuje na oko 6.000 tona opasnog i neopasnog otpada, a u pripremi je plan sanacije i za taj dio lokacije.

Sve ove aktivnosti, ističe direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen, vode prema istom cilju – 'u najkraćem mogućem roku započeti s uklanjanjem otpada, svaki zahvat provesti sigurno i stručno te u konačnici cjelovito sanirati područje bivšeg PPK Velebit'.