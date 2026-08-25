Stigle ponude za sanaciju 5.150 tona otpada u Gospiću

Za prve dvije faze sanacije stigle su po dvije ponude, a u petak se očekuju i ponude za privremeno prekrivanje područja

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zaprimio je i otvorio ponude za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Za svaku fazu pristigle su po dvije ponude.

Za uklanjanje oko 4.500 tona rasutog otpada s opasnim svojstvima, za koje u prethodnom postupku nije bilo zainteresiranih ponuditelja, ovoga su puta zaprimljene dvije ponude.

Još dvije ponude pristigle su za uklanjanje oko 650 tona otpada smještenog u tristotinjak takozvanih 'big bag' vreća.

Stručno povjerenstvo Fonda započelo je pregled dokumentacije i evaluaciju ponuda, a aktivnosti na terenu trebale bi početi u najkraćem mogućem roku, nakon završetka postupaka propisanih Zakonom o javnoj nabavi.

Odabrani izvođač imat će najviše šest mjeseci za uklanjanje otpada iz 'big bag' vreća, dok će 4.500 tona miješanog mljevenog otpada uz silos morati ukloniti u roku od najviše 12 mjeseci.

Najzahtjevnija faza tek slijedi

Vlada je osigurala financiranje sanacije, a direktor Fonda Luka Balen poručio je da cilj nije parcijalno riješiti problem, nego sanirati cijelu lokaciju u najkraćem mogućem roku, bez posljedica za zdravlje ljudi i trajnog oštećenja okoliša.

Fond već u petak očekuje i ponude u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani neopasni otpad. Rok za izvođenje tih radova bit će najviše četiri mjeseca.

Postavljanjem vodonepropusnog sloja ograničit će se prodor oborinskih voda kroz otpad i smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostat će na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada, nakon čega će se postupno uklanjati u skladu s dinamikom sanacije.

Fond i Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije istodobno pripremaju najzahtjevniju fazu projekta, odnosno uklanjanje i konačno zbrinjavanje zakopanog otpada. U sklopu istraživanja europskog tržišta kontaktirani su operateri specijaliziranih postrojenja za zbrinjavanje opasnog otpada i termičku obradu.

Pristigla očitovanja analiziraju se kako bi se utvrdili raspoloživi kapaciteti, tehnički uvjeti prihvata pojedinih vrsta otpada i mogući načini njegova konačnog zbrinjavanja.

Sanacija se provodi kroz više paralelnih postupaka zbog različitih vrsta i svojstava otpada na lokaciji. Cilj je pojedine faze izvoditi istodobno gdje god je to moguće kako bi se ubrzala sanacija cijelog područja.

Fond navodi i da se kontinuirano prati kvaliteta vode te da su sva dosadašnja redovita i izvanredna ispitivanja potvrdila zdravstvenu ispravnost vode iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije.