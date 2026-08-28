Maloprodaja u srpnju porasla 3,6 posto, ali je rast sporiji nego lani

Potrošnja raste već 40 mjeseci zaredom, a podupire je i realni rast plaća, no gospodarstvo je u drugom tromjesečju usporilo na 1,7 posto

Potrošnja u domaćoj maloprodaji porasla je u srpnju već 40. mjesec zaredom na godišnjoj razini, i to znatno brže nego mjesec dana prije, što ukazuje na stabilan rast gospodarstva i na početku trećeg tromjesečja.

Podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju da je u srpnju, prema kalendarski prilagođenim podacima, potrošnja realno porasla za 1,4 posto u odnosu na prethodni mjesec, dok je na godišnjoj razini veća za 3,6 posto. Rast je znatno brži nego u lipnju, kada je iznosio 0,4 posto.

Pritom je na godišnjoj razini promet u trgovini na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima porastao za 3,9 posto, a promet neprehrambenim proizvodima, osim motornih goriva i maziva, za 4,5 posto. Promet na malo motornim gorivima i mazivima pao je za 2,8 posto.

U prvih sedam mjeseci ove godine promet u trgovini na malo realno je porastao za 2,2 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje.

Ipak, gledano od početka godine, rast potrošnje sporiji je nego lani. U prvih sedam mjeseci 2025. realni promet u maloprodaji bio je porastao za 3,8 posto.

Potrošnju i dalje podupire rast plaća. Prosječna neto plaća u lipnju iznosila je 1.555 eura te je, nakon uračunate inflacije, bila realno 3,1 posto viša nego godinu prije.

Potrošnja podržava rast gospodarstva

Kako je potrošnja najveća sastavnica bruto domaćeg proizvoda (BDP), ubrzanje rasta prometa u trgovini na malo ukazuje na stabilan rast gospodarstva i na početku trećeg tromjesečja ove godine.

DZS je jučer objavio da je u drugom tromjesečju BDP porastao za 1,7 posto na godišnjoj razini. To je već 22. kvartal zaredom kako gospodarstvo raste, ali sporije nego u prethodnom tromjesečju, kada je rast iznosio 2,2 posto.

Rast od 1,7 posto ujedno je najslabiji rezultat hrvatskog gospodarstva od prvog tromjesečja 2021., kada je BDP još pod utjecajem koronakrize pao za 0,7 posto.