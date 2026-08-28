Šuta predstavio nove projekte vrijedne 80,7 milijuna eura

Riječ je o projektima ulaganja u parkirnu infrastrukturu za koje je Vlada osigurala 64,8 milijuna eura bespovratnih sredstava

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta predstavio je u petak projekte Park & Ride na Lovrincu i Park & Walk na Turskoj kuli ukupne vrijednosti 80,7 milijuna eura, za koje je Vlada osigurala 64,8 milijuna eura bespovratnih sredstava s ciljem rasterećenja prometa u središtu grada.

Projekte će provoditi gradska tvrtka Split parking u partnerstvu s Gradom Splitom i Prometom, a osim izgradnje dvaju objekata predviđena je rekonstrukcija Lovrinačke ulice, Puta groblja i Puta Glavičina, nove biciklističke rute te povezivanje parkiranja s javnim prijevozom i javnim biciklima.

– To samo pokazuje da Grad Split ide u smjeru korištenja europskih bespovratnih sredstava, uz mogućnost minimalnog kreditnog zaduženja, jer nam je cilj isključivo iskoristiti sve mogućnosti koje nam se pružaju kroz europska bespovratna sredstva – rekao je Šuta.

Na Lovrincu su predviđena 723 parkirna mjesta za osobna vozila, a na Turskoj kuli 594, odnosno ukupno 1317 novih mjesta. Predviđeno je i 16 mjesta za autobuse, 33 za taksi vozila, punionice za električna vozila, mjesta za car-sharing te nabava novih javnih bicikala.

Šuta je najavio da bi studije izvodljivosti i potrebna dokumentacija trebale uskoro biti dovršene, a javna nabava trebala bi biti pokrenuta sredinom rujna. Projekti će se provoditi po modelu 'projektiraj i gradi'.

Na Turskoj kuli predviđeno je povezivanje s autobusnim prijevozom, javnim biciklima i budućim željezničkim stajalištem na području Trga Hrvatske bratske zajednice. Šuta je istaknuo da je u suradnji s HŽ Infrastrukturom ishođena lokacijska dozvola za željezničku stanicu, a u tijeku je izrada glavnog projekta.

– Izgradnjom željezničke stanice, realizacijom Trga Hrvatske bratske zajednice i prostorno-planske dokumentacije koja je u tijeku rješava se veliki problem koji postoji u Gradu Splitu, a to su parking i gužve – rekao je.

Turska kula nalazi se na pravcu budućeg Mosta sv. Duje, pa bi projekt trebao omogućiti prihvat povećanog priljeva vozila nakon njegove izgradnje.

Direktor Split Parkinga Davor Matošić rekao je da ta gradska tvrtka trenutačno upravlja s nešto manje od 9000 parkirnih mjesta, a dva nova projekta povećat će kapacitet za oko 15 posto.

– Split Parking bit će nositelj projekta, a partneri su Grad Split i Promet Split – rekao je Matošić, dodajući da je planirana implementacija integralnog sustava parkiranja, javnog prijevoza i javnih bicikala.

Na Lovrincu će Promet redizajnirati linije kako bi se omogućilo presjedanje na Park & Ride lokaciji, a planirana je i nova biciklistička ruta prema centru grada. U sklopu sustava predviđeno je i uvođenje digitalnog 'Split Mobility Passa', odnosno jedne karte za parkiranje i javni prijevoz, povezane s postojećim ITS sustavom i info-panelima na ulazima u grad.

Šuta je najavio nastavak ulaganja u parkirnu infrastrukturu te rekao da je cilj tijekom mandata osigurati oko 6000 novih parkirnih mjesta kroz projekte garaža i parkirališta.