Udruga Franak prozvala tri sutkinje zbog konvertiranih kredita

Udruga Franak tvrdi da su sutkinje pogrešno primijenile odluku Vrhovnog suda te građanima uskratile kamate i naknadu sudskih troškova

Udruga Franak uputila je predstavku protiv triju sutkinja Županijskog suda u Zagrebu jer smatra da svojim odlukama izravno oštećuju građane koji su konvertirali kredite u švicarskim francima. Predstavka se odnosi na sutkinje Andrinu Raspor Flis, Željku Rožić Kaleb i Anu Gradišek, koje su nedavno preinačile presudu kojom je Marina Soko Miočić trebala dobiti obeštećenje od bivše Splitske banke, odnosno današnje OTP banke.

Zagrebački sud preinačio je odluku nižeg suda u Splitu, ali tužiteljici na kraju nije dosudio ni isplatu zateznih kamata, iako je Vrhovni sud u odluci Rev-457/2025 zauzeo stav da potrošači s konvertiranim kreditima imaju pravo na zatezne kamate obračunate do dana konverzije. Uz to, sud je odlučio da svaka strana snosi svoje troškove postupka. U Udruzi Franak upozoravaju da je odvjetnik tužiteljice unaprijed postavio i podredni zahtjev, tražeći isplatu zateznih kamata u slučaju da sud odbije zahtjev za puno obeštećenje.

Sudski vještak u tom je postupku izračunao da zatezne kamate za dva kredita iznose ukupno 4734,71 eura, no zagrebačko vijeće te iznose nije dosudilo. U Udruzi smatraju da je sud, čak i ako je odbio zahtjev za puno obeštećenje, morao odlučiti o podrednom zahtjevu i dosuditi navedene iznose ili predmet vratiti prvostupanjskom sudu.

Sporna im je i odluka o troškovima postupka. U Fran­ku se pozivaju na praksu Suda Europske unije prema kojoj potrošači u sporovima zbog nepoštenih ugovornih odredbi ne bi trebali biti financijski opterećeni ostvarivanjem svojih prava. Zbog toga smatraju da je banka trebala snositi sudske troškove, odnosno najmanje njihov dio.

Tužiteljica će, prema najavi Udruge Franak, nastaviti pravnu bitku pred Vrhovnim sudom, a nakon toga, ako bude potrebno, podnijeti i ustavnu tužbu te se obratiti Europskom sudu za ljudska prava.

Iz Udruge su ovaj slučaj iskoristili i za ponovni poziv Ustavnom sudu da razriješi, kako tvrde, konfuziju koja vlada na sudovima nakon odluke Rev-457/2025.

– Ustavni sud jednostavno mora prekinuti konfuziju koja vlada na svim sudovima usprkos navodno ujednačenom pravnom shvaćanju – poručuju iz Udruge Franak.