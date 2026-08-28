Grad za kuće kod Paromlina daje dva milijuna eura i pokreće izvlaštenja

Uz projekt knjižnice vrijedan gotovo 100 milijuna eura Grad priprema i potpuno preuređenje Paromlinske ceste

Za samo dvije nekretnine uz Paromlinsku cestu Grad Zagreb izdvojit će gotovo dva milijuna eura. Prijedlozi za njihovu kupnju upućeni su Gradskoj skupštini, no to je tek dio znatno šireg rješavanja vlasničkih odnosa oko buduće Gradske knjižnice Paromlin.

Naime, Grad je u kolovozu 2025. ishodio lokacijsku dozvolu za rekonstrukciju Paromlinske ceste, koja uz samu prometnicu obuhvaća oborinsku odvodnju, javnu rasvjetu i autobusna stajališta. Na temelju nje izrađen je i parcelacijski elaborat, a budući prometni koridor na više mjesta duboko zasijeca u niz privatnih stambenih parcela uz zapadni rub ulice.

Zbog toga će se uskoro pred gradskim zastupnicima naći prijedlozi otkupa nekretnina na Paromlinskoj. Na prvoj parceli, površine 507 četvornih metara, nalaze se dvije višestambene zgrade s ukupno sedam stanova, spremištima, dvorištem i natkrivenim parkirnim mjestom. Za cestu je potrebno 251 četvorni metar, no procjenitelj je utvrdio da bi vlasnici nakon toga izgubili gospodarski interes za preostali dio pa Grad kupuje cijelu nekretninu. Procijenjena je na 1,51 milijun eura.

Slična je situacija i na drugoj čestici. Ondje cijela parcela ima 148 četvornih metara, od kojih je za rekonstrukciju potrebno 109. I u tom je slučaju procijenjeno da preostali dio više nema gospodarskog smisla za vlasnicu, pa Grad kupuje cijelu nekretninu za 471.120 eura. Zajedno će dvije kupnje stajati gotovo 1,98 milijuna eura.

Zabilježbe o izvlaštenju

Dok se s dijelom vlasnika Grad uspio dogovoriti o sporazumnoj prodaji, na nizu susjednih parcela već je pokrenuo postupke izvlaštenja. U zemljišnim knjigama na cijelom nizu čestica u svega nekoliko dana krajem lipnja i početkom srpnja pojavile su se zabilježbe o pokretanju tih postupaka. Na nekim parcelama zahvat obuhvaća gotovo polovicu površine, na drugima više od 70 posto, a na jednoj čak 143 od ukupno 152 četvorna metra, odnosno 94 posto zemljišta.

Rekonstrukcija Paromlinske povezana je s gradnjom nove Gradske knjižnice i društveno-kulturnog centra Paromlin, projekta vrijednog gotovo 100 milijuna eura, od čega se oko 40 milijuna financira iz europskih fondova. Grad je prve nekretnine u neposrednom susjedstvu Paromlina počeo otkupljivati još 2023. godine, a sada se zahvat širi dalje. Velik dio zemljišta istočno od postojeće ceste već je u gradskom vlasništvu, dok se uz njezin zapadni rub niže niz privatnih parcela kroz koje prolazi budući prometni koridor.

Građevinski radovi na samom Paromlinu ušli su u završnu fazu, nakon čega slijede opremanje kompleksa i preseljenje oko pola milijuna svezaka knjižnične građe. Otvaranje za posjetitelje planirano je u drugoj polovini 2027. godine. Do tada bi se, očito, trebala početi mijenjati i neposredna okolica knjižnice, uključujući Paromlinsku cestu i današnji niz kuća uz njezin zapadni rub.