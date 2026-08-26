Na natječaj za sanaciju otpada u Gospiću javio se CE-ZA-R i Tabak Grupa

Za uklanjanje otpada s bivšeg PPK Velebit, Tabak Grupa je ponudila je 3,6 milijuna eura bez PDV-a, a CE-ZA-R 8,7 milijuna eura isto bez PDV-a

Za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću pristigle su po dvije ponude, a prema podacima iz Elektroničkog oglasnika javne nabave RH, za oba posla javili su se zajednica ponuditelja koju predvodi zagrebački CE-ZA-R, najveća članica C.I.O.S. grupacije, te zaprešićka tvrtka Tabak Grupa.

Za uklanjanje oko 4.500 tona rasutog otpada s opasnim svojstvima, procijenjene vrijednosti 4,72 milijuna eura bez PDV-a, Tabak Grupa ponudila je 3,6 milijuna eura bez PDV-a, odnosno 4,5 milijuna eura s PDV-om.

Zajednica ponuditelja koju predvodi CE-ZA-R, a u kojoj su C.I.A.K., Saubermacher-TS, Kemis-Termoclean i Kemokop, ponudila je 8,775 milijuna eura bez PDV-a, odnosno gotovo 10,97 milijuna eura s PDV-om.

Riječ je o postupku za koji u prethodnoj nabavi nije bilo zainteresiranih ponuditelja.

CE-ZA-R se zajedno sa Saubermacherom-TS javio i za uklanjanje oko 650 tona otpada smještenog u tristotinjak takozvanih 'big bag' vreća, dok je drugi ponuditelj ponovno Tabak Grupa.

Procijenjena vrijednost te nabave je 400.000 eura. Tabak Grupa ponudila je 357.500 eura bez PDV-a, a CE-ZA-R i Saubermacher-TS 578.500 eura. S PDV-om riječ je o 446.875, odnosno 723.125 eura.

Započeo pregled dokumentacije

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u utorak je izvijestio da je zaprimio i otvorio po dvije ponude za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću, ne navodeći imena ponuditelja.

Istaknuli su da je stručno povjerenstvo Fonda započelo s pregledom dokumentacije i evaluacijom svih pristiglih ponuda te najavili da će aktivnosti na terenu započeti u najkraćem mogućem roku, u skladu sa zakonskim procedurama.

Odabrani izvođač imat će najviše šest mjeseci za uklanjanje tristotinjak takozvanih 'big bag' vreća s neopasnim otpadom, dok je 4.500 tona miješanog mljevenog otpada uz silos potrebno ukloniti s lokacije u roku od najduže 12 mjeseci.

Iz Fonda su poručili da je hrvatska Vlada osigurala financiranje sanacije kako bi se proces nezakonito odloženog otpada sanirao u najkraćem roku.

Uz evaluaciju ovih ponuda javne nabave, u Fondu ističu i da pripremaju privremeno prekrivanje zakopanog otpada te da rade na modelu njegova konačnog uklanjanja i zbrinjavanja.

- Naš cilj nije parcijalno riješiti problem, nego sanirati cijelu lokaciju u najkraćem mogućem roku, bez posljedica za zdravlje ljudi i trajnih oštećenja okoliša - ističe direktor Fonda Luka Balen.

U petak ponude za prekrivanje područja

Uz to, Fond već ovog petka očekuje i zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, a za koje je rok izvršenja najduže četiri mjeseca.

Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodonepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda.

Zaštitni sloj ostat će na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati, prateći dinamiku sanacijskih radova, kažu u Fondu.

Fond i Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije pripremaju i najzahtjevniji dio cijelog projekta – uklanjanje i konačno zbrinjavanje zakopanog otpada.

Ističu da su u sklopu istraživanja europskog tržišta kontaktirani operateri specijaliziranih postrojenja za zbrinjavanje opasnog otpada i termičku obradu. Pristigla očitovanja analiziraju se kako bi se utvrdili raspoloživi kapaciteti, tehnički uvjeti prihvata pojedinih vrsta otpada i mogući načini njegova konačnog zbrinjavanja.

Otpad u objektima

Što se tiče otpada u objektima, za koji je Državni inspektorat u ožujku trgovačkom društvu TIPOS RESURS, koje se sumnjiči za nezakonito odlaganje otpada, naložio uklanjanje u roku od 90 dana, Fond navodi da je nakon isteka tog roka počeo s aktivnostima na sanaciji i tog dijela lokacije.

U pripremi je izrada plana sanacije kojim će se precizno utvrditi količine, vrste i svojstva otpada smještenog u podrumima, zatvorenim prostorijama i na tavanu te definirati način njegova sigurnog uklanjanja i zbrinjavanja.

Prema sadašnjim procjenama, u objektima se nalazi oko 6.000 tona opasnog i neopasnog otpada, kažu u Fondu.

- Sanacija bivšeg PPK Velebit provodi se kroz više paralelnih postupaka upravo zbog različitih vrsta i svojstava otpada koji se nalazi na lokaciji. Cilj je da pojedine faze ne čekaju jedna drugu, nego da se, gdje god je to moguće, provode istodobno kako bi se ubrzala sanacija cijele lokacije, uz poštovanje svih sigurnosnih, stručnih i zakonskih standarda - poručuju iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.