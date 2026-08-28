Država ubrzava gradnju baterija bez čekanja prostornih planova

Investitori će do donošenja novih planova moći graditi samostalna baterijska postrojenja u zonama industrijske i proizvodne namjene.

Država je uklonila jednu od većih administrativnih prepreka za razvoj samostalnih baterijskih postrojenja u Hrvatskoj. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine novom je uputom omogućilo da se takva postrojenja grade u zonama industrijske i proizvodne namjene i prije nego što njihove pojedinačne lokacije budu određene prostornim planovima.

Riječ je o Uputi o baterijskim sustavima pohrane i prostornom planiranju koju je ministar Branko Bačić potpisao 28. srpnja, a Ministarstvo ju je poslalo svim županijskim upravnim tijelima nadležnima za prostorno uređenje i gradnju te Gradu Zagrebu. Uputa je donesena na zahtjev Ministarstva gospodarstva radi ujednačavanja postupanja pri izdavanju akata za baterijske sustave.

Prijelazno rješenje

Nova uputa ne znači da su baterijska postrojenja zauvijek izuzeta iz prostornog planiranja. Ministarstvo izričito navodi da je samostalna baterijska postrojenja potrebno planirati prostornim planovima, pri čemu njihove lokacije treba određivati uzimajući u obzir lokalne okolnosti, potrebe prostora, utjecaj na okoliš i blizinu elektroenergetske infrastrukture.

Međutim, Ministarstvo sada uvodi prijelazno rješenje. Dok se ne donesu prostorni planovi kojima će takva postrojenja biti planirana na pojedinim područjima, za njih se mogu izdati akt za provedbu zahvata u prostoru i odobrenje za građenje ako se nalaze u zonama industrijske i proizvodne namjene.

To prijelazno razdoblje pritom može trajati godinama. Novi Zakon o prostornom uređenju stupio je na snagu 1. siječnja 2026., a većina prostornih planova donesenih prema ranijim zakonima prestaje važiti u roku od sedam godina, odnosno najkasnije početkom 2033. Do tada moraju biti doneseni novi prostorni planovi prema novom Zakonu, uz određene zakonske iznimke. Poseban kraći rok samo za planiranje baterijskih postrojenja nije propisan.

Projekti više ne moraju čekati izmjene planova

Prema dosadašnjem tumačenju, za samostalno baterijsko postrojenje na području na kojem ono nije bilo predviđeno prostornim planom najprije je trebalo pokrenuti izmjene plana. Budući da tek vrlo mali broj gradova i općina u svojim prostornim planovima ima planirana takva postrojenja, za realizaciju baterijskih posrojenja trebalo je mijenjati prostorne planove, a u pojedinim slučajevima provesti i stratešku procjenu utjecaja na okoliš, što je moglo potrojati nekoliko godina.

Nova uputa omogućuje da se taj period premosti smještajem postrojenja u postojeće zone industrijske i proizvodne namjene, bez čekanja da svaka pojedina lokacija prvo bude posebno planirana.

Gradnja ipak neće biti automatska. Za samostalna baterijska postrojenja obvezna je lokacijska dozvola, a prilikom utvrđivanja može li se postrojenje smjestiti na određenoj lokaciji mora se voditi računa o okolnoj izgradnji, potrebnoj infrastrukturi, uklapanju u postojeći krajobraz i drugim lokacijskim uvjetima.

Drugačija pravila za baterije uz elektrane

Uputa pritom zamjenjuje sva ranije izdana mišljenja Ministarstva koja su se odnosila na prostorno planiranje baterijskih sustava, pa bi njezina primjena trebala ujednačiti praksu upravnih tijela diljem Hrvatske.

Uputa razlikuje samostalna baterijska postrojenja od baterija koje su dio elektrana na obnovljive izvore. Zakon već dopušta baterije unutar elektrana ili njihovih priključnih postrojenja ako služe za pohranu tamo proizvedene energije.