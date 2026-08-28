Osnivač Binancea: Bitcoin bi mogao prestići zlato u sljedećem rastu

Osnivač Binancea očekuje da će bitcoin prestići zlato već u idućem bikovskom ciklusu, a dugoročno mu predviđa cijenu od milijun dolara.

Bitcoin će prestići zlato, a to bi se moglo dogoditi već prilikom sljedećeg bull marketa, rekao je osnivač Binancea Changpeng Zhao na konferenciji u Hong Kongu u četvrtak.

- Mislim da će bitcoin sigurno postati važniji od zlata - rekao je Zhao tijekom konferencije, kada su ga pitali hoće li kripto imovina nadmašiti tradicionalno sredstvo očuvanja vrijednosti.

Prepreka je, tvrdio je, institucionalne, a ne tehničke prirode. Velike zemlje već imaju razvijene mehanizme za vrednovanje i držanje zlata, a zamjena takvog sustava traje godinama. Trebat će vremena da te zemlje ‘prijeđu na bitcoin’, ali to će se dogoditi, rekao je, napominjući da se jaz u tržišnoj vrijednosti između zlata i bitcoina smanjio na otprilike deset puta.

- Mislim da će bitcoin uskoro prestići zlato - rekao je te dodao da je jednostavno puno bolja imovina od zlata, našalivši se da se dugogodišnji kritičar bitcoina Peter Schiff ne bi složio.

Zhao je publici rekao da rutinski savjetuje vladama da izgrade kripto rezervu i da je njegova preporuka za to prilično jednostavna i pomalo sebična. Izdvojite stablecoine, uzmite pet najvećih kriptovaluta koje su preostale i ponderirajte ih prema tržišnoj kapitalizaciji. To daje otprilike 50 posto bitcoina, 10 do 20 posto ethereuma te dio za BNB, token kripto mjenjačnice koju je osnovao.

Agenti, tokeni i podatkovni centri

Zhao očekuje da će agenti umjetne inteligencije obavljati transakcije u kriptovalutama, počevši sa stablecoinima. Nakon što sustavi prihvate takva plaćanja, rekao je, dodavanje bitcoina postaje jednostavno.

Također je rekao da je razgovarao o lansiranju tokena s nekoliko vodećih tvrtki za umjetnu inteligenciju, koje se suočavaju s kapitalnim potrebama koje njihove sadašnje valuacije teško mogu pokriti. Izgradnja gigavata računalne infrastrukture stoji između 30 i 50 milijardi dolara, rekao je Zhao, a neke tvrtke žele stotine gigavata unutar nekoliko godina, što doseže i bilijune dolara.

Jedan model o kojem se raspravlja je ‘token podatkovnog centra’ koji kasnije daje vlasnicima pravo na nagrade ili računanje, potencijalno prošireno na pretplate i pristup modelu.

Trgovanje će usvojiti umjetnu inteligenciju prije plaćanja, tvrdi, jer potrošači već mogu sami dovršiti kupnju nakon što im agent pronađe ponudu. Trgovanje je drugačije, rekao je, jer zahtijeva brzo prikupljanje velike količine informacija i gotovo trenutačnu reakciju na vijesti. Procijenio je da će povećanje učinkovitosti biti otprilike deseterostruko.

Zhao, koji je napustio mjesto glavnog izvršnog direktora Binancea 2023. nakon što se izjasnio krivim za optužbu za pranje novca u SAD-u, na kraju svog nastupa na konferenciji osvrnuo se na cijenu. Bitcoin će, smatra, dosegnuti milijun dolara i ne misli da za to treba 25 godina.

- To će se dogoditi puno brže, ali više od cijene, mislim da nam treba puno veća korisnost. Mislim da su za to potrebna plaćanja bitcoinom u velikim razmjerima. Mislim da nam treba bitcoin kao rezerva mirovinskog fonda. Doći će do toga. - zaključio je CZ.