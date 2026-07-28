Strah od AI balona ruši Nvidiju, Samsung i proizvođače čipova

Globalna rasprodaja ubrzava uoči rezultata tehnoloških divova, dok investitori preispituju milijarde uložene u AI.

Pad dionica globalnih proizvođača čipova dodatno se produbio u utorak, dok su se pojačali strahovi oko održivosti AI-booma uoči objave poslovnih rezultata nekih od najvećih kompanija iz Silicijske doline tijekom ovoga tjedna, piše Financial Times.

Južnokorejski indeks Kospi predvodio je padove u Aziji, potonuvši više od 10 posto, što je privremeno zaustavilo trgovanje, nakon što su ulagači masovno rasprodavali dionice dvaju vodećih domaćih proizvođača memorijskih čipova.

Dionica SK Hynixa pala je i do 10 posto, dok je njegov veći konkurent Samsung Electronics izgubio više od 12 posto vrijednosti. Tijekom srpnja SK Hynix je izgubio 41 posto, a Samsung 34 posto tržišne vrijednosti.

U Tokiju je indeks Nikkei 225 pao 4,4 posto, pri čemu je proizvođač memorijskih čipova Kioxia potonuo više od 18 posto. Nakon rasprodaje ovog mjeseca, vrijednost Kioxijinih dionica prepolovila se.

Dionice proizvođača čipova i memorije, koje su u prvoj polovici godine bile među glavnim pokretačima rasta svjetskih burzi zahvaljujući očekivanjima da će upravo one najviše profitirati od golemih ulaganja u umjetnu inteligenciju, posljednjih su tjedana postale najveće žrtve snažne rasprodaje.

"U središte pozornosti došli su strahovi oko neizvjesnog financiranja, rasta kapitalnih ulaganja (capex) i slobodnog novčanog toka velikih tehnoloških kompanija", rekao je Venu Krishna, voditelj strategije za američko tržište dionica u Barclaysu.

Oštar pad u Aziji uslijedio je nakon još jednog dana rasprodaje dionica proizvođača čipova i memorije na Wall Streetu u ponedjeljak. Dionica Sandiska pala je 11 posto, dok je Nvidia izgubila pet posto.

Terminski ugovori na Nasdaq 100 upućivali su na dodatni pad od oko jedan posto na otvaranju trgovanja u utorak.

Na Wall Streetu traje sezona objava rezultata za drugo tromjesečje, a Microsoft, Meta, Apple i Amazon svoje će izvještaje objaviti kasnije ovoga tjedna.

Dosad objavljeni rezultati pokazali su da su ulagači sve nervozniji oko pitanja mogu li se golema ulaganja u umjetnu inteligenciju dugoročno održati. Tržište je počelo kažnjavati kompanije koje prijavljuju iznimno visoku potrošnju. Dionice Alphabeta pale su sedam posto u jednom danu prošlog tjedna nakon što je kompanija objavila da je tijekom drugog tromjesečja znatno povećala potrošnju za izgradnju AI infrastrukture.

"Tržište je zabrinuto zbog dodatnog zaduživanja, novih kapitalnih ulaganja i njihove dugoročne održivosti", rekla je Marija Veitmane, voditeljica istraživanja tržišta dionica u State Streetu. Dodala je kako se "negativni zamah ubrzano gradi" te rasprodaju opisala kao "spiralu".

Ipak, Veitmane smatra da rezultati kompanija koje su dosad objavile izvješća pokazuju kako je potražnja i dalje iznimno snažna. "Za nas je ovo prilika za kupnju nakon pada cijena", rekla je.

Albert Saporta, glavni izvršni direktor upravitelja imovinom GAM, smatra da tržište prolazi kroz "spoznaju da će ova investicijska groznica oko umjetne inteligencije završiti pucanjem balona, kao i mnoge druge investicijske groznice u prošlosti".

Dodao je kako rast cijena credit default swapova (CDS-ova), financijskih instrumenata kojima se investitori štite ili klade protiv korporativnog duga kompanija poput Oraclea, SpaceX-a, Alphabeta, Amazona, Mete, Broadcoma i Nvidije, pokazuje da ulagači sve ozbiljnije preispituju planove američkih tehnoloških divova o nastavku golemih ulaganja u umjetnu inteligenciju.

Dodatnu nervozu među ulagačima izazivaju i znakovi da kineske AI kompanije ubrzano napreduju.

"Tehnološki sektor bio je glavni razlog jutrošnje rasprodaje u Aziji jer su obnovljeni strahovi oko ulaganja u umjetnu inteligenciju i sve jača konkurencija jeftinijih kineskih kompanija ponovno pokrenuli rasprodaju globalnih proizvođača poluvodiča", rekao je Jim Reid, analitičar Deutsche Banka.

Kineski AI startup Moonshot prošlog je tjedna predstavio veliki jezični model koji se, prema prvim procjenama, približava mogućnostima vodećih američkih laboratorija poput Anthropica. To je uznemirilo ulagače koji su računali da će najveće kompanije iz Silicijske doline nastaviti s golemim ulaganjima kako bi zadržale tehnološku prednost.

U Kini su dionice proizvođača memorijskih čipova CXMT u utorak pale više od tri posto, dan nakon što je kompanija uvrštenjem na burzu u Šangaju prikupila 8,5 milijardi dolara. Dan ranije dionice su joj skočile čak 466 posto.

Dionice SK Hynixa, kojima se trguje u Seulu, pale su oko 45 posto otkako su u lipnju dosegnule rekordnu razinu iznad tri milijuna vona (oko 2.000 dolara), čime je iz tržišne vrijednosti kompanije izbrisano oko 570 milijardi dolara. Prije dosezanja vrhunca njihova se vrijednost ove godine utrostručila.

Trgovci u Tokiju ističu da ih je iznenadila brzina rasprodaje te kao jedan od razloga navode rast kamatnih stopa, koji je potaknuo zatvaranje špekulativnih pozicija i prodaju dionica koje su prethodno snažno rasle zahvaljujući zamahu tržišta i interesu malih ulagača.

"Ne mogu se sjetiti da sam ikada vidio ovako snažnu i nasilnu rasprodaju", rekao je jedan iskusni trgovac dionicama.

Pad Kospija u utorak znači da je taj indeks u posljednjih mjesec dana izgubio oko 25 posto vrijednosti te je za trećinu niži nego na vrhuncu u lipnju. Unatoč tome, i dalje je oko 46 posto u plusu od početka godine.

Na raspoloženje ulagača negativno utječu i strahovi od buduće prekomjerne ponude čipova, nakon što su vodeći proizvođači posljednjih tjedana predstavili vrlo ambiciozne planove širenja proizvodnje.

SK Hynix i Samsung planiraju izgraditi po dvije nove tvornice čipova u Južnoj Koreji, u sklopu zajedničkog ulaganja od 800 bilijuna vona (548 milijardi dolara), kojim žele udvostručiti proizvodne kapacitete za DRAM memorijske čipove tijekom idućih pet godina.

Američki konkurent Micron Technology povećao je planirana domaća ulaganja na ukupno 250 milijardi dolara do kraja 2035. godine.

Ulagači s oprezom očekuju i odluku američke središnje banke (Fed) o kamatnim stopama, koja će biti objavljena u srijedu i mogla bi izazvati novu volatilnost na tržištima. Trgovci su i dalje podijeljeni oko toga hoće li Fed zadržati referentnu kamatnu stopu ili je ponovno povećati, piše FT.