Bitka za Addiko: NLB podiže ponudu na 33,5 eura i pritišće RBI

Slovenska grupacija nudi 30 posto premije i cilja na povratak u Hrvatsku, dok Uprava Addika prednost daje regulatornoj sigurnosti RBI-ja.

Nova Ljubljanska banka (NLB) povećala je ponuđenu cijenu za preuzimanje Addiko Bank AG na 33,5 eura po dionici (umanjeno za buduće dividende). Riječ je o dobrovoljnoj javnoj ponudi objavljenoj 13. svibnja 2026. godine, kojom NLB izravno zaoštrava konkurentsku borbu s Raiffeisen Bank Internationalom (RBI).

Nova cijena donosi jasnu strukturu bez uvjetnih plaćanja i predstavlja 30 posto premije u odnosu na šestomjesečni ponderirani prosjek dionice Addika (25,78 eura), te 26,4 posto premije u odnosu na cijenu zatvaranja od 29. svibnja 2026. i važeću ponudu RBI-ja.

Regulatorni rizik naspram financijske prednosti

Iako je ponuda NLB-a financijski atraktivnija, Uprava Addika prošli je tjedan podržala RBI. Razlog leži u procjeni da je Raiffeisenova ponuda izvjesnija za realizaciju. Ulazak NLB-a na hrvatsko tržište opterećen je povijesnim političko-pravnim sporovima oko štediša bivše Ljubljanske banke.

Usprkos tome, predsjednik Uprave NLB-a Blaž Brodnjak ističe da na temelju dvogodišnjih razgovora s regulatorima očekuju pravovremeno odobrenje Europske središnje banke (ECB) unutar Jedinstvenog nadzornog mehanizma.

Uloga Alta Pay-a i komadanje Addika

Ključni jezičac na vagi je srpska Alta Pay (u vlasništvu Davora Macure), koja drži 9,63 posto dionica Addika. Iako NLB navodi da Altina najava podrške RBI-ju nije formalno obvezujuća, Alta je potvrdila savezništvo s austrijskom bankom.

Pozadina ovog dogovora predviđa restrukturiranje. Uspije li RBI u preuzimanju, Addikovo poslovanje u Srbiji bilo bi izdvojeno i prodano Alta Payu, dok bi RBI zadržio ostala ključna tržišta u regiji.

Što je na stolu za dioničare? Addiko banka, nastala na temeljima nekadašnje Hypo mreže, operira na cijelom prostoru jugoistočne Europe. Pred dioničarima je jasan izbor, ili prihvatiti višu cijenu i transparentniju strukturu NLB-a uz veći regulatorni rizik, ili izabrati nižu, ali sigurniju ponudu RBI-ja koja donosi komadanje regionalne mreže.