ZET s novim članom Uprave, Martina Žužul ponovno u Upravi Školske knjige

U Sudskom registru potvrđeno je da je Goran Marinov novi član Uprave ZAGREBAČKOG ELEKTRIČNOG TRAMVAJA.

Kako je objavljeno sredinom veljače, Marinov je zadužen za unapređenje kvalitete usluge javnog prijevoza te optimizaciju i digitalizaciju poslovnih procesa. Završio je MBA na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2018. obnašao je dužnost direktora nabave i općih poslova te upravljanje troškovima u RAIFFEISENBANK AUSTRIA, a prije toga je radio na različitim upravljačkim pozicijama u privatnom sektoru.