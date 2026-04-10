Nova Ljubljanska banka za Addiko nudi 26 posto više od Raiffeisena

10. travnja 2026.
Nova Ljubljanska banka za Addiko nudi 26 posto više od Raiffeisena
Lider

Najveća slovenska banka u četvrtak navečer objavila je namjeru objavljivanja dobrovoljne ponude za preuzimanje po cijeni od 29 eura za dionicu

Zahuktava se bitka za preuzimanje Addiko banke i njezinog poslovanja u jugoistočnoj Europi. Nakon što je u srijedu austrijski Raiffeisen Bank International (RBI) objavio namjeru objavljivanja ponude za preuzimanje po cijeni od 23,05 eura po dionici, u četvrtak navečer svoju ponudu objavila je i Nova Ljubljanska banka (NLB). U obavijesti objavljenoj na stranicama Ljubljanske burze, najveća slovenska banka u dobrovoljnoj javnoj ponudi ponudit će 29 eura po dionici Addika.

- Ponuđena cijena od 29 eura po dionici predstavlja vrlo atraktivnu cijenu za imatelje dionica Addika u usporedbi s drugim objavljenim indikacijama cijene te bi u potpunosti razriješila neizvjesnosti u vezi s vlasničkom strukturom Addika – stoji u objavi. Ponuđena cijena uključuje premiju od 25,8 posto u usporedbi s ponderiranim prosjekom burzovne cijene Addikove dionice na Bečkoj burzi u posljednjih šest mjeseci. Također, premiju u usporedbi sa zaključnom cijenom dionice od 8. travnja iznosi 11,6 posto. U odnosu na RBI-jevu ponudu, NLB nudi 25,8 posto više

- Nakon dobrovoljne javne ponude za preuzimanje dionica Addika 2024. godine, pozorno smo pratili njezin razvoj. I dalje vjerujemo da je Addiko atraktivna i strateška prilika za preuzimanje, prvenstveno zbog njezinih kapaciteta u području poslovanja s građanstvom (retail) te poslovanja s malim i srednjim poduzetništvom (SME), kao i zbog njezinog digitalnog okvira usluga. Sve navedeno se, naime, u velikoj mjeri povezuje i dopunjuje s univerzalnim bankarskim modelom NLB Grupe te bi moglo značajno podržati naše strateške prioritete – kazao je predsjednik Uprave Blaž Brodnjak. 

Dodaje kako je stoga NLB odlučio dioničarima Addika predstaviti vrlo atraktivnu ponudu koja je ujedno i u interesu šireg kruga dionika, uključujući klijente, upravu i zaposlenike u Addiku. - Ako javna ponuda za preuzimanje bude uspješna, klijenti Addika dobit će pristup proizvodima i uslugama najveće bankarske grupe sa sjedištem i strateškim fokusom na jugoistočnu Europu; talenti grupe Addiko i dalje će biti cijenjeni i temeljni dio daljnjeg razvoja, jer u NLB-u vjerujemo da je zadržavanje ključnih kadrova od presudne važnosti za očuvanje vrijednosti i konkurentskih prednosti poslovnog modela Addika. Iskreno se nadamo da ćemo biti uspješni i da ćemo ih moći pozdraviti u obitelji NLB - dodao je Brodnjak.

Prema očekivanjima slovenske banke, transakcija će već u drugoj punoj godini nakon uspješno završene javne ponude za preuzimanje pozitivno utjecati na dobit, dok će utjecaj u prvoj godini biti neutralan. Krajem 2025. godine, rizikom ponderirana imovina (RWA) Addika iznosila je 3,9 milijardi eura, što je unutar okvirno procijenjenog kapaciteta NLB-a za preuzimanja u iznosu od približno četiri milijarde eura.

Ono po čemu se NLB-ova ponuda značajno razlikuje od RBI-jeve je pitanje zadržavanja poslovanja u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori. Dok Austrijanci namjeravaju to poslovanje prodati Alta Grupi, jednom od vodećih dioničara Addika, NLB namjerava integrirati sve bankarske članice Addiko grupe s vlastitim operacijama na pet tržišta koja se preklapaju. - Za članice Addiko grupe izvan Europske unije bit će provedena detaljna analiza troškova i koristi (cost-benefit analiza) njihove integracije. Ako bi analiza pokazala da je prodaja pojedine članice smislena, prodaja će biti izvršena minimalno po fer tržišnoj vrijednosti prodane članice – stoji u objavi.

#Addiko Banka#Preuzimanje Banaka#Nova Ljubljanska Banka#Raiffeisen Bank International#Jugoistočna Europa#Dionice
