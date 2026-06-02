Tehnološki sektor gura Wall Street u rekorde unatoč ratu na Istoku

Nvidia i Microsoft predvode rast burze novim AI čipom, dok eskalacija sukoba između SAD-a i Irana podiže cijene nafte i hladi Europu

Na Wall Streetu je u ponedjeljak S&P 500 indeks dosegnuo novu rekordnu razinu, kao i Nasdaq, što se ponajviše zahvaljuje rastu cijena dionica u tehnološkom sektoru.

Dow Jones indeks ojačao je 0,09 posto, na 51.078 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,26 posto, na 7.599 bodova, a Nasdaq 0,42 posto, na 27.086 bodova.

Novi rekordi S&P 500 i Nasdaq indeksa zahvaljuju se rastu cijena dionica u tehnološkom sektoru za 2,5 posto.

Pritom je najviše skočila cijena Nvidije, više od 6 posto, nakon što je ta kompanija predstavila novi čip koji mogućnosti umjetne inteligencije unosi izravno u osobna računala.

To je rezultat trogodišnjeg partnerstva s Microsoftom, pa je cijena dionice tog softverskog diva porasla više od 2 posto.

PHLX indeks proizvođača čipova porastao je jučer 1,1 posto.

Unatoč novim rekordima, na najvećoj svjetskoj burzi trgovalo se oprezno zbog rasplamsavanje sukoba na Bliskom istoku.

Izrael je tijekom vikenda izveo nove zračne napade na Libanon, unatoč pregovorima u Washingtonu o produljenju sporazuma o prekidu vatre.

SAD je, pak, u noći s nedjelje na ponedjeljak ponovo napao mete u Iranu, a Teheran je odgovorio napadima na američke baze u regiji Perzijskog zaljeva.

U ponedjeljak poslijepodne iranski pregovarači odlučili su zbog izraelskih napada na Libanon obustaviti razmjenu poruka s Washingtonom.

Predsjednik SAD-a Donald Trump poručio je, pak, da se razgovori s Iranom nastavljaju.

- Ne znamo baš kako stvari stoje. Čini se da tržište očekuje da će se nešto u nekom trenutku dogoditi, ali nemamo baš dobre informacije od kojih bismo mogli krenuti, poput onoga što Iranci stvarno žele i s čime bi se Trump mogao pomiriti - kaže Thomas Martin, portfelj menadžer u tvrtki Globalt.

Zbog rasta napetosti na Bliskom istoku, jučer su ponovno porasle cijene nafte, pa je energetski sektor, uz tehnološki, bio jedini dobitnik među 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa.

A na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,68 posto, na 10.338 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,40 posto, na 25.003 boda, a pariški CAC 0,45 posto, na 8.146 bodova.

Azijske burze pale, dolar ojačao

Na azijskim su burzama u utorak cijene dionica pale, dok je dolar ojačao prema košarici valuta jer su ulagači oprezni zbog napetosti na Bliskom istoku. MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u minusu oko 0,5 posto.

Pritom su cijene dionica u Šangaju, Indiji, Australiji, Japanu i Južnoj Koreji pale između 0,1 i 1,8 posto. U Hong Kongu su, pak, porasle oko 1,4 posto.

Azijski su ulagači oprezni zbog napetosti na Bliskom istoku. Izrael je tijekom vikenda izveo nove zračne napade na Libanon, unatoč pregovorima u Washingtonu o produljenju sporazuma o prekidu vatre.

Cijene nafte pale

Cijene su nafte, pak, pale, nakon jučerašnjeg snažnog rasta. Na londonskom je tržištu cijena Brent barela jutros skliznula 0,82 posto, na 94,20 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 0,95 posto, na 91,30 dolara.

Dolar ojačao

Na valutnim je tržištima, pak, vrijednost dolara prema košarici valuta porasla.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 99,19 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 99,00 bodova.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao s jučerašnjih 159,47 na 159,70 jena.

Američka je valuta ojačala i u odnosu na europsku, pa je cijena eura skliznula na 1,1635 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1645 dolara.