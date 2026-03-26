Uskoro istječe rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja

Poduzetnici moraju do kraja travnja 2026. predati financijske izvještaje ako žele izbjeći visoke novčane kazne

Poduzetnici u Hrvatskoj imaju još nešto više od mjesec dana za ispunjenje jedne od ključnih zakonskih obveza, predaje godišnjih financijskih izvještaja (GFI) za 2025. godinu. Financijska agencija (Fina) uputila je podsjetnik svim obveznicima primjene Zakona o računovodstvu da izvještaje za statističke i druge potrebe moraju dostaviti najkasnije do 30. travnja 2026. godine.

Za potrebe javne objave rokovi su dulji pa su poduzetnici dužni dostaviti izvještaje u roku od šest mjeseci od završetka poslovne godine, dok za konsolidirane financijske izvještaje rok iznosi devet mjeseci. Istodobno, iz Fine napominju kako predaja izvještaja putem stare web aplikacije RGFI više nije moguća za izvještajno razdoblje 2025. godine.

Godišnji financijski izvještaji mogu se predati putem aplikacije Registar godišnjih financijskih izvještaja (RGFI) u sustavu e-Građani, uz korištenje vjerodajnica visoke razine sigurnosti poput e-Osobne iskaznice ili odgovarajućih certifikata. Alternativno, poduzetnici izvještaje mogu predati i osobnim dolaskom u poslovnice Fine.

Svi poduzetnici za statističke i druge potrebe do kraja travnja moraju dostaviti osnovni set financijskih podataka koji uključuje bilancu, račun dobiti i gubitka te dodatne podatke. Opseg dokumentacije za javnu objavu ovisi o veličini poduzetnika. Mikro i mali poduzetnici, uz temeljne financijske izvještaje, trebaju dostaviti i bilješke uz financijske izvještaje, odluke o utvrđivanju GFI-ja i raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka, kao i revizorski izvještaj ako su obveznici revizije.

Srednji i veliki poduzetnici imaju šire obveze pa, uz osnovne financijske izvještaje, dostavljaju i izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala, godišnji izvještaj i izvještaj poslovodstva te revizorski izvještaj. Ovisno o primjenjivim propisima, dužni su dostaviti i izvještaj o održivosti, kao i odgovarajuće odluke povezane s godišnjim financijskim izvještajima.

Iz Fine upozoravaju kako nepravovremena predaja može rezultirati značajnim novčanim kaznama. Za poduzetnike koji ne ispune ovu obvezu propisane su kazne u rasponu od 1.320 do 13.270 eura, dok se za odgovorne osobe kazne kreću između 660 i 2.650 eura.

Poduzetnicima su za dodatne informacije na raspolaganju različiti kanali podrške, uključujući besplatnu telefonsku liniju, e-mail kontakte prema regionalnim uredima te detaljne upute i odgovore na najčešća pitanja dostupne na službenim stranicama Fine.