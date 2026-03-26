Češki div preuzeo Aukcije.hr i kreće u agresivnu ekspanziju

Domaća aukcijska platforma ušla je početkom godine u srednjoeuropsku e-commerce mrežu pod vodstvom investicijskog giganta Pale Fire Capital

Hrvatska aukcijska platforma, Aukcije.hr, ima nove vlasnike. Iako je Trgovački sud u Zagrebu još u siječnju potvrdio promjenu vlasničke strukture, akvizicija tvrtke Aukcije Zagreb d.o.o. od strane češkog lidera Aukro s.r.o. prošla je gotovo potpuno ispod radara domaće poslovne javnosti.

Ovim potezom, platforma Aukcije.hr, koja je od 2006. godine bila sinonim za domaće kolekcionarstvo, službeno je postala dio šire europske grupacije pod kontrolom investicijskog diva Pale Fire Capital (PFC). Otkako je PFC 2019. preuzeo kontrolu nad Aukrom, platforma je transformirana iz posrnulog biznisa u tehnološkog lidera čiji je promet skočio na tri milijarde čeških kruna (oko 122 milijuna eura) uz bazu od preko četiri milijuna korisnika.

Prema javno dostupnim podacima iz Sudskog registra može se zaključiti da su iz vlasničke strukture hrvatske aukcijske platforme izašli dugogodišnji suvlasnici: Siniša Moškov, Zlatko Lovrenčić te novozelandski investitori Yuraj Tom Fuyala i Michael John Fuyala. Agresivna tehnološka eskpanzija

Novi i jedini vlasnik od siječnja je češki Aukro s.r.o. sa sjedištem u Brnu, što bi moglo označavati početak agresivne tehnološke ekspanzije. Naime, Aukro predvode investicijski 'teškaši' poput Jana Barte i Dušana Šenkypla. Osim toga, PFC je poznat po 'turnaround' strategijama – kupnji posrnulih ili stagnirajućih tehnoloških tvrtki i njihovom brzom pretvaranju u profitabilne lidere. Trenutačno su u fokusu svjetskih medija zbog restrukturiranja globalne platforme Groupon. U tu se strategiju Aukcije.hr i uklapaju. Aukcije Zagreb d.o.o. u ruke Čeha dolaze kao iznimno lean i operativno učinkovita tvrtka. Iako su 2024. godinu zaključili s blagim padom prihoda, njihova profitabilnost ostaje mamac za investitore s neto maržom od visokih 17 posto. Do same akvizicije, tvrtka je bila financirana isključivo 100-postotnim domaćim kapitalom, uz stabilnu razinu temeljnog kapitala.

Pristup tržištu Srednje Europe

Siniša Moškov, koji ostaje na čelu operacija, potvrdio je u priopćenju koje je Aukro slao medijima u Češkoj u siječnju da je prodaja bila logičan korak zbog potrebe za naprednijom tehnološkom infrastrukturom.

Za hrvatske prodavače antikviteta, numizmatike i umjetnina, ovo znači automatski pristup tržištu od 25 milijuna potencijalnih kupaca i kolekcionara u regiji Srednje Europe (Češka, Slovačka, Austrija, Njemačka, Mađarska).

Dok se većina e-commerce investicija u Hrvatskoj fokusira na dostavu hrane i robe široke potrošnje, Česi su prepoznali visokoprofitabilnu nišu kolekcionarstva koja sada dobiva novu, međunarodnu dimenziju.