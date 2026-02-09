Biznis i politika

Četiri milijarde eura za OIE: mit ili stvarni trošak

9. veljače 2026.
Vjetroelektrane, more, elektrane, OIE
foto Shutterstock
Luka Kasalo
Luka Kasalo

Stvarni financijski teret sustava poticanja obnovljivih izvora znatno je manji od bruto iznosa koji se spominje u javnosti

Izjava ministra gospodarstva Ante Šušnjara da je kroz sustav poticanja obnovljivih izvora energije isplaćeno oko četiri milijarde eura ponovno je otvorila pitanje stvarne cijene energetske tranzicije u Hrvatskoj. No iza te politički snažne brojke krije se znatno složenija struktura sustava, u kojoj bruto isplate proizvođačima nisu isto što i stvarni trošak za građane, gospodarstvo ili državni proračun. Analiza podataka i odgovori Obnovljivih izvora energije Hrvatske (OIEH) za Lider pokazuju da je neto financijsko opterećenje sustava bitno niže od iznosa koji se posljednjih dana spominje u javnosti.

#Oie Hrvatska#Hrote#Ante Šušnjar#Obnovljivi Izvori Energije
