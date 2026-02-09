Četiri milijarde eura za OIE: mit ili stvarni trošak

Stvarni financijski teret sustava poticanja obnovljivih izvora znatno je manji od bruto iznosa koji se spominje u javnosti

Izjava ministra gospodarstva Ante Šušnjara da je kroz sustav poticanja obnovljivih izvora energije isplaćeno oko četiri milijarde eura ponovno je otvorila pitanje stvarne cijene energetske tranzicije u Hrvatskoj. No iza te politički snažne brojke krije se znatno složenija struktura sustava, u kojoj bruto isplate proizvođačima nisu isto što i stvarni trošak za građane, gospodarstvo ili državni proračun. Analiza podataka i odgovori Obnovljivih izvora energije Hrvatske (OIEH) za Lider pokazuju da je neto financijsko opterećenje sustava bitno niže od iznosa koji se posljednjih dana spominje u javnosti.