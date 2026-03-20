Kina je najbliža tituli prošlogodišnjega gospodarskog pobjednika

Sve strane mogu istodobno zaštititi svoje interese: SAD smanjujući oba deficita, Kina nastavljajući gospodarski rast, a EU održavajući uravnoteženu trgovinu s Kinom i SAD-om

Piše: Damir Odak

Drugoga dana travnja 2025. bio je 'dan oslobođenja', kako je američki predsjednik Donald Trump nazvao uvođenje paketa carina, a za koji dan bit će godišnjica 'trgovinskog rata'. O svemu tome više ću govoriti na Liderovu Regionalnome financijskom forumu 13. travnja, ali s obzirom na to da prvi podaci stižu, pokušajmo vidjeti tko u tom ratu pobjeđuje.

Trgovinske bilance EU-a i SAD-a ne pokazuju bitne promjene u 2025. Međutim, to nam ne pokazuje utjecaj carina jer je 42 posto deficita SAD-a nastalo u prvome kvartalu, prije njihova uvođenja. Tek će se potkraj ove godine moći govoriti o njihovu učinku na trgovinsku bilancu SAD-a. Naravno, ako carine izdrže pravnu bitku koja se zahuktala.