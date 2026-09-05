Padaju cijene najma u Zagrebu, ponuda porasla 26 posto

Zagreb, Osijek i Varaždin bilježe rast ponude, dok u Rijeci, Splitu i Zadru broj stanova za dugoročni najam snažno pada

Zagreb je jedini među šest velikih hrvatskih studentskih gradova u kojem je tijekom prvih sedam mjeseci ove godine istodobno povećana ponuda stanova za dugoročni najam i smanjena prosječna tražena cijena. Prema analizi oglasa Njuškala, broj aktivnih oglasa od siječnja do srpnja povećao se za 26 posto, dok je prosječna tražena mjesečna najamnina pala s 1.009 na 963 eura.

Najveći dio zagrebačke ponude i dalje je koncentriran u Donjem gradu i na Trešnjevci, koji su u srpnju zajedno činili približno petinu svih oglasa za najam u gradu. Posebno su zastupljeni među stanovima do 55 četvornih metara, segmentu koji Njuškalo izdvaja kao posebno relevantan studentima.