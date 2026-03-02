Veljko Marton: Kako se luksuz promijenio zauvijek

Od susreta s Giannijem Versaceom do današnjih korporativnih brendova – što se dogodilo s industrijom luksuza i odnosom prema klijentima

Što danas uopće znači luksuz, kako se promijenila industrija parfema i kozmetike u posljednjih trideset godina te zašto su nekadašnji odnosi s brendovima bili osobni, a danas su gotovo isključivo korporativni, neka su od pitanja o kojima novinar i voditelj Roko Kalafatić razgovara u novoj epizodi Liderova podcasta s Veljkom Martonom.

Marton je osnivač Martimexa, tvrtke koja je od početka 90-ih oblikovala tržište luksuznih parfema i kozmetike u Hrvatskoj i regiji. U razgovoru se prisjeća vremena kada je surađivao s Giannijem Versaceom i kada su odnosi u industriji luksuza bili daleko intimniji, osobniji i utemeljeni na dugoročnom povjerenju. Danas, kaže, veliki globalni brendovi funkcioniraju drukčije – profesionalizirano, centralizirano i bez prostora za spontanost koja je nekad bila dio iskustva.

Razgovarali smo i o tome kako su se promijenili potrošači, je li luksuz postao dostupniji ili samo masovnije distribuiran, što znači graditi premium brend na malom tržištu te kako izgleda poslovanje u industriji koja ovisi o imidžu, distribuciji i reputaciji.

Marton govori i o poduzetništvu u tranzicijskom razdoblju, rizicima koje je preuzimao, ali i o spoju biznisa i kulture kroz kolekcionarstvo i otvaranje privatnog muzeja. U novoj epizodi Liderova podcasta nećete saznati samo o parfemima i brendovima, nego i o evoluciji luksuza, tržišta i poduzetničkog mentaliteta.

