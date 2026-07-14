Velika investicija na Žitnjaku: City Center one East ide u širenje

Južnoafrički Hyprop razmatra proširenje centra na Žitnjaku, a detalji investicije bit će poznati nakon studije izvedivosti

Trgovački centar City Center one East na zagrebačkom Žitnjaku uskoro bi se mogao proširiti za dodatnih 10 do 15 tisuća kvadrata bruto zakupne površine. Kako Lider doznaje iz tvrtke CC Real, operativne kompanije koja upravlja trgovačkim centrom City Center one u Hrvatskoj, projekt proširenja je u ranoj fazi idejnog rješenja. Slijedi studija izvedivosti, nakon čega će se predstaviti novo idejno rješenje.

Odluka donesena u JAR-u

Ono što je zanimljivo jest da se o svemu odlučilo u Južnoafričkoj Republici, a vijest o tome prvo su doznali investitori na lokalnoj burzi, Naime, uprava Hypropa, južnoafričkog nekretninskog fonda koji je preko svoje platforme Hystead vlasnik City Center one East i West, nedavno jenedavno je prikupio 37 milijuna eura na burzi u Johannesburgu.

Iako kompanija u svojim službenim objavama navodi da će novac usmjeriti u projekte organskog rasta i smanjenje duga, u dokumentima predanima investitorima crno na bijelo stoji koja je jedna od glavnih investicijskih meta upravo proširenje City Centera one East u Zagrebu.

Ako projekt dobije zeleno svjetlo, a vrlo je izvjesno da hoće, slijedi ishođenje građevinskih i ostalih potrebnih dozvola, zbog čega zasad nije moguće procijeniti kada bi počeli ni kada bi završili građevinski radovi, stoji u odgovoru koji je Lider dobio od CC Reala.