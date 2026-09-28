Hrvati imaju rekordnu štednju, ali sve manje novca oročuju

Depoziti građana dosegnuli su 43,7 milijardi eura, no oročena štednja pada. Trezorci i novčani fondovi nude privlačniju alternativu

Hrvatski građani u bankama imaju rekordne novčane iznose, ali sve ih manje drže oročene na određeni rok. Na kraju srpnja ukupni depoziti kućanstava iznosili su 43,7 milijardi eura, od čega se 33,7 milijardi eura odnosilo na prekonoćne depozite, a 10 milijardi na oročenu štednju. U samo godinu dana ukupni depoziti porasli su za 2,3 milijarde eura, prekonoćni za 2,8 milijardi, a oročeni su se smanjili za oko 400 milijuna eura.

Pogleda li se nešto dulje razdoblje, promjena je još vidljivija: potkraj 2024. kućanstva su imala 39,56 milijardi eura ukupnih depozita, od toga 10,83 milijarde oročenih. Do srpnja ove godine ukupni depoziti narasli su za više od četiri milijarde eura, a oročena štednja smanjila se na 9,99 milijardi eura. Udio oročenih depozita u ukupnim depozitima građana pao je s 27,4 posto potkraj 2024. na 22,9 posto u srpnju ove godine.