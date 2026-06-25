Reforma upravljanja državnim tvrtkama – mnogo vike nizašto

Sve upućuje na to da se stara praksa upravljanja državnim tvrtkama samo umata u procedure koje će formalno zadovoljiti EK i OECD

Napokon su u javno savjetovanje poslani provedbeni propisi za reformu korporativnog upravljanja u državnim tvrtkama. Paket pet podzakonskih propisa dolazi nakon što je u listopadu u Saboru prihvaćen Zakon o pravnim osobama u vlasništvu RH. Takvo što čekalo se 35 godina; možda bi i još toliko da Europska komisija nije ucjenjivala isplatom kvartalne doznake iz europskih fondova, a OECD pristupanjem u članstvo.