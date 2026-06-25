ekonomalije
Reforma upravljanja državnim tvrtkama – mnogo vike nizašto
25. lipnja 2026.
foto Boris Ščitar
Sve upućuje na to da se stara praksa upravljanja državnim tvrtkama samo umata u procedure koje će formalno zadovoljiti EK i OECD
Napokon su u javno savjetovanje poslani provedbeni propisi za reformu korporativnog upravljanja u državnim tvrtkama. Paket pet podzakonskih propisa dolazi nakon što je u listopadu u Saboru prihvaćen Zakon o pravnim osobama u vlasništvu RH. Takvo što čekalo se 35 godina; možda bi i još toliko da Europska komisija nije ucjenjivala isplatom kvartalne doznake iz europskih fondova, a OECD pristupanjem u članstvo.
BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci