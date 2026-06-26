Hrvatske općine pokazuju kako izgleda pametna tranzicija

Projekti u Tovarniku i Semeljcima rješavaju konkretne svakodnevne probleme građana i pokazuju da su digitalna i zelena tranzicija moguće i u manjim sredinama

Visoko u talijanskim Alpama, u pokrajini Pijemontu, smjestilo se pitoreskno selo Ostana. Potkraj prošloga stoljeća imalo je samo petero stalnih stanovnika i prijetio mu je potpuni nestanak. Danas ima pedesetak stalnih žitelja (nedavno je, nakon tri desetljeća, rođeno i prvo dijete), a tijekom sezone naraste i do pet stotina. Umjesto simbola izumiranja Ostana je postala laboratorij inovacija i ogledni primjer revitalizacije napuštenih područja.

Za tu transformaciju zaslužni su lokalno vodstvo i aktivna zajednica koja je uspješno spojila tradiciju i suvremenu tehnologiju pa Ostana danas inspirira mjesta koja žele modernu budućnost bez gubitka identiteta i dokazuje da pametna rješenja više nisu privilegij velikih gradova.

U Lijepoj Našoj takve se promjene događaju i u manjim općinama koje se suočavaju s ograničenim proračunima. U tome važnu ulogu ima A1 Hrvatska, koji gradovima i općinama pomaže provesti digitalnu i zelenu tranziciju nudeći im prilagođena, isplativa i dugoročno održiva rješenja.

Sigurnost stanovnika

– Ruralne sredine kao što je naša imaju jednake potrebe kao gradovi, samo manje –​ istaknuo je Anđelko Dobročinac, načelnik općine Tovarnik, koja je postala jedan od primjera primjene pametnih rješenja koja daju konkretne rezultate.

Naime, Tovarnik se nalazi uz državnu cestu s gustim prometom, blizu graničnoga prijelaza. Posebno osjetljivo mjesto bilo je dječje igralište jer su s druge strane ceste popularni restoran i slastičarnica, pa su djeca često prelazila prometnu cestu.

– S obzirom na to da je riječ o našim najmlađim stanovnicima, morali smo provesti veće mjere opreza – objasnio je načelnik.

Tvrtka A1 Hrvatska postavila je pametni pješački prijelaz s AI tehnologijom koja automatski prepoznaje pješake i vozila te aktivira upozorenja. Sustav je tek nedavno pušten u rad i već se primjećuje veći oprez vozača.

Digitalizirana groblja

U općini Semeljcima odlučili su pak digitalizirati vođenje groblja, tradicionalno osjetljivu i administrativno zahtjevnu uslugu. Umjesto starih papirnatih registara uveden je moderan sustav e-Groblje.

– Na karti na javnome portalu mogu se pregledavati groblja, pretraživati lokacije po imenu i prezimenu, što posebno veseli naše ljude u dijaspori – rekao je načelnik Semeljaca Mirko Mihaljević.

Provedeno je satelitsko i dronsko snimanje, digitalizirane su sve stare evidencije, izrađena GIS baza te fotodokumentacija za 3470 grobnih mjesta. Portal omogućuje pretragu, navigaciju i uvid u status, pri čemu se strogo poštuje GDPR. Korist je, pokazalo se, višestruka: automatsko prepoznavanje neplaćenih naknada povećava proračunske prihode, štede se vrijeme i resursi, eliminira rizik od dvostruke dodjele grobova, smanjuje se broj sporova, a dijaspora može online platiti naknade, naručiti svijeće ili cvijeće. A1 Hrvatska u tom je projektu bio glavni tehnološki partner i integrator sustava u suradnji s GIS Cloudom osiguravši stabilnu mrežu, infrastrukturu u oblaku i cjelovitu integraciju.

Snaga partnerstva

Iako se Tovarnik i Semeljci razlikuju po veličini i potrebama, oba projekta pokazuju jednak uspješni obrazac suradnje s A1 Hrvatska. Kompanija tu nastupa ne samo kao dobavljač tehnologije već kao strateški partner, i to od ideje, savjetovanja, pripreme projektne dokumentacije, pomoći u prijavi na europske fondove fondove do uvođenja, testiranja i dugoročne potpore.

Uz ta rješenja A1 u portfelju ima pametno parkiranje, pametnu javnu rasvjetu, mjerenje kvalitete zraka, pametnu analitiku posjetitelja, daljinsko očitavanje brojila te cjelovita rješenja za upravljanje imovinom i infrastrukturom.

Ti primjeri jasno pokazuju da pametna rješenja nisu futuristički luksuz za velike gradove. Ona su praktičan, dostupan i ekonomski isplativ alat koji pomaže svakoj lokalnoj zajednici, velikoj ili maloj, da postane sigurnija, učinkovitija, transparentnija i bliža potrebama svojih građana.

Sadržaj nastao u suradnji s A1 Hrvatska