Saznajte u 30 sekundi što sve može ugroziti vaš dom

Različiti dijelovi Hrvatske nose različite prijetnje – provjerite koliko ste izloženi i što možete učiniti prije nego što nastane šteta

Vlastita kuća ili stan među najvažnijim su životnim ciljevima. To je sigurno utočište u kojem okupljamo obitelj, u čije stvaranje i očuvanje ulažemo cijeli svoj život. Dom nije samo prostor u kojem stanujemo, tek toliko da imamo bilo kakav krov nad glavom. On je najveća osobna imovina, u koju je uloženo mnogo godina rada i odricanja. Odluka o u ulasku u tako velika ulaganja nije nimalo laka ili jeftina, jer nakon kupnje stana, gradnje kuće ili uređenja prostora često ostaje dugogodišnja obveza vraćanja kredita. A dom koji smo stvorili i mnogo uložili u njega potrebno je zaštititi i čuvati od iznenadnih ugroza koje bi mogle itekako utjecati na ukupnu visinu troškova ulaganja u nekretninu.

Procjena izloženosti opasnostima

Naime, sve se češće susrećemo s vremenskim neprilikama koje se više ne događaju negdje drugdje, u udaljenim dijelovima svijeta. Jake oluje, tuča, vjetrovi, klizišta, poplave, požari, niske zimske temperature kao da postaju dio naše svakodnevice. Vlasnicima stanova, kuća ili vikendica nije nimalo svejedno kada u strahu iščekuju što će biti s krovom za vrijeme oluje, hoće li procuriti zid na mjestu na kojem je otpala žbuka ili će se oštetiti terasa. Šteta može nastati i na stvarima ili instalacijama, ona može biti velika ili se pojaviti kao niz manjih troškova koji kada se zbroje zapravo ne čine tako malen iznos. Također, nekretnina s velikom okućnicom, pored rijeke, izvan naseljenih mjesta ili na padini izložena je drugačijim rizicima od zgrada u gradu. Na to svakako treba obratiti pozornost jer će u izvanrednim okolnostima sav trošak popravka i organizacija pasti na leđa vlasnika kuće, a u slučaju stanova šteta se rješava iz pričuve. Svi dijelovi Hrvatske nisu jednako izloženi ugrozama, a kako bi se procijenila izloženost prirodnim opasnostima poput oluje, potresa, tuče, poplave ili požara na području na kojem stanujemo, moguće je upotrijebiti Allianzov alat GloRiA. Jednostavnim unosom adrese određuje se mogućnost rizika na tom području, a potom je moguće provjeriti što osiguranje doma može uključivati. Primjerice, osiguranje privatne imovine Allianz Moj dom može se odnositi na građevinski dio objekta, stvari u kućanstvu ili oboje.

Brza prijava štete

Građevinski dio obuhvaća zidove, podove, prozore, instalacije, žbuku, dizalice topline, solarne ploče i kućne punionice, a stvari u kućanstvu odnose se na pokretnine poput namještaja, elektronike, kućanskih aparata, odjeće, alata, bicikla ili sportske opreme. Dodatno pokriće Moj dom može uključivati prirodne nepogode, požar, izljev vode, lom stakla, privatnu odgovornost, pomoć u kući i dodatne troškove nakon nastanka štete. Pri tome je pri procjeni štete korisno slikati oštećenje, opisati ga, priložiti broj police te dodatnu dokumentaciju poput računa, ponude majstora ili zapisnika mjerodavnih službi.

Štetu je moguće prijaviti brzo i jednostavno preko Allianzova internetskog portala, e-maila ili telefona, a moguće je da će trebati priložiti dodatne dokumente, primjerice policijski zapisnik u slučaju provale, krađe ili požara.

Veliku važnost ima i pokriće Pomoć u kući budući da može u slučaju hitnih okolnosti obuhvatiti dolazak vodoinstalatera, bravara, stolara, električara ili majstora za kućanske uređaje, ovisno o ugovorenom pokriću.

Dodatni izazovi za iznajmljivače

Ni iznajmljivači apartmana nisu izuzeti od tih ugroza, a izloženi su i dodatnim izazovima. Naime, prostori koji se iznajmljuju turistima upotrebljavaju se više nego privatna kuća ili stan te su namještaj, oprema, uređaji i instalacije izloženiji trošenju. Prije turističke sezone potrebno je stoga provjeriti može li se prostorom koristiti neometano i je li sve u ispravnom stanju te je li potrebno brzo riješiti oštećenje ili kvar. U slučaju turističkog najma valja napomenuti da su mogući i dodatni troškovi jer prostor zbog štete može postati neupotrebljiv na neko vrijeme. Gost bi stoga mogao odustati od najma ili bi mu se morao ponuditi drugi smještaj, pa je dobro prije turističke sezone provjeriti odgovara li polica načinu na koji se prostor upotrebljava.

Sadržaj nastao u suradnji s Allianzom