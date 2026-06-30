UGP: Ako je svaki račun važan, onda je važan i svaki euro javnog novca

Pozdravljamo kampanju Porezne uprave 'Svaki račun se računa', ali ista razina odgovornosti mora vrijediti i za javni sektor

Udruga Glas poduzetnika (UGP) podržala je kampanju Porezne uprave 'Svaki račun se računa', kojom se građane potiče na poreznu disciplinu i odgovorno ponašanje. Istodobno poručuje kako ista načela odgovornosti, transparentnosti i provjerljivosti moraju vrijediti i za državu te sve korisnike javnog novca.

Iz Udruge ističu da poduzetnici svakodnevno posluju pod strogim pravilima – svaki račun mora biti izdan, svaka transakcija evidentirana, a porezne obveze uredno prijavljene. Smatraju da građani i poduzetnici imaju pravo očekivati jednaku razinu odgovornosti i od javnog sektora.

- Ako država od građana traži da za svaku kupnju uzmu račun, onda građani imaju pravo za svaki euro iz proračuna jednostavno vidjeti kome je isplaćen, za što, temeljem koje odluke i po kojim kriterijima - poručuju iz UGP-a.

Povod priopćenju, navode, predstavljaju nedavne javne rasprave o upravljanju javnim sredstvima koje su ponovno otvorile pitanje transparentnosti državne potrošnje. Iako su financijski izvještaji formalno dostupni, UGP smatra da su često objavljeni u obliku koji građanima, poduzetnicima, novinarima i stručnoj javnosti ne omogućuje jednostavan uvid u to kome je novac isplaćen, za što, po kojoj cijeni i na temelju koje odluke.

Udruga smatra da javnosti nisu dovoljne zbirne tablice i opći financijski podaci, nego da su potrebne jasne, usporedive i pretražive baze koje omogućuju stvarni nadzor nad trošenjem javnog novca.

Poseban naglasak stavljaju na sustav javne nabave i javnih natječaja. Prema njihovom stajalištu, nije dovoljno objaviti samo tko je dobio određeni posao ili sredstva, već bi javnost trebala imati uvid i u kriterije prema kojima je odluka donesena, način vrednovanja pristiglih ponuda te mogućnost neovisne provjere cijelog postupka.

- Transparentnost nije napad na institucije. Ona je zaštita poštenih službenika, odgovornih institucija, poduzetnika koji posluju po pravilima i građana koji pune proračun - navode iz Udruge.

UGP pritom predlaže niz mjera za povećanje transparentnosti javne potrošnje, među kojima su redovita objava rashoda po dobavljačima, korisnicima, iznosima i namjeni, razvoj javno dostupnih i pretraživih digitalnih baza podataka, objava kriterija i obrazloženja odluka u javnim natječajima, jednostavnija usporedba cijena, rokova i isporučenih usluga, veća transparentnost javne nabave tijekom cijelog postupka, jačanje unutarnjih kontrola te dosljedna provedba sankcija u slučajevima utvrđenih nepravilnosti.

Udruga smatra da Hrvatska već raspolaže digitalnim alatima koji omogućuju detaljan nadzor poslovanja privatnog sektora te da je vrijeme da se jednaka razina digitalne transparentnosti primijeni i na praćenje javne potrošnje.

Zbog toga poziva Vladu, Ministarstvo financija, Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Državni ured za reviziju i ostala nadležna tijela na dijalog o zakonskim i digitalnim rješenjima koja bi dodatno povećala transparentnost upravljanja javnim novcem.

Na kraju poručuju kako podržavaju svaku inicijativu koja građane potiče na odgovorno ponašanje i prijavljivanje nepravilnosti, bilo u privatnom ili javnom sektoru, ali ističu da ista pravila odgovornosti moraju vrijediti za sve.

- Ne tražimo povlastice. Tražimo jednaka pravila odgovornosti za javni i privatni sektor. Porezna disciplina i transparentna javna potrošnja dvije su strane iste medalje. Povjerenje građana i poduzetnika ne gradi se samo učinkovitom naplatom poreza, nego i odgovornim, provjerljivim i transparentnim upravljanjem javnim novcem - zaključuju iz UGP-a.