Kako je Hrvatska prodala ulaznicu za europski Starlink​

Prodajom udjela u Eutelsatu 2016. Hrvatska je ostala bez glasa u IRIS², najvećem EU satelitskom projektu i temelju digitalne sigurnosti

Da Hrvatska 2016. godine nije odlučila prodati svoj vlasnički udjel u Eutelsatu, jednoj od ključnih europskih satelitskih kompanija, danas, gotovo deset godina kasnije, u trenutku kada Eutelsat gradi IRIS², sustav koji Europska unija smatra temeljem vlastite digitalne i sigurnosne autonomije, ne bi bila tek promatrač. U projektu koji se sve češće opisuje kao europski pandan Muskovu Starlinku Hrvatska bi imala pravo glasa i utjecaj, no Vlada je procijenila da sateliti u hrvatskom vlasništvu nisu strateški važni.