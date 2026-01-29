Povijesni govor kanadskoga premijera Marka Carneyja u Davosu može se iščitati i kao poziv srednje razvijenim državama da osnuju novu instituciju koja neće pristajati na otvorene (SAD) ili sofisticirane (Kina) pokušaje podčinjavanja svijeta

Kad smo prošloga tjedna u redakciji istodobno iščitavali, po svemu sudeći povijesni, govor kanadskoga premijera Marka Carneyja na Svjetskome ekonomskom forumu u Davosu, jedan od mlađih članova redakcije reagirao je komentarom da se govornik zapravo zauzima za pokret nesvrstanih 2.0. I pogodio je 'u sridu'. Zaista bi se moglo naći mnogo zajedničkoga u deklaraciji zemalja koje su 1961. osnovale Pokret nesvrstanih i programu koji je Carney iznio u Davosu kao alternativu otvorenoj agresivnosti SAD-a pod vodstvom Donalda Trumpa i trenutačno decentnijoj osvajačkoj igri Kine pod vodstvom Xi Jinpinga.