burzovne robe

Energetski kaos širi se tržištima i prijeti novim šokom cijena

9. ožujka 2026.
cijena energenata, nafta, cijena nafte, rast cijena, inflacija, energenti
foto Shutterstock
Lider
Lider

Prijeti plinska kriza, cijene roba rastu, a globalni odnosi moći mijenjaju se u korist Rusije i SAD-a, dok je najveći gubitnik Europa

Ludilo se nažalost nastavlja. Trenutačno se sve, ali baš sve, vrti oko Bliskog Istoka. To je prva, druga i zadnja vijest u svijetu, sve ostalo je trenutno manje važno ili čak i nevažno. Ako su globalni lanci opskrbe prije bili ograničeni, sada su poremećeni. Kako je Bliski Istok pojam za naftu i energente općenito, očekivano je da se sve sada vrti oko cijene nafta i energenata.
 
BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Bliski Istok#Cijene Nafte#Energetska Kriza#Globalna Opskrba#Prirodni Plin#Geopolitički Rizici #Poljoprivredna Tržišta#Gnojiva#Industrijski Metali#Inflacija
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right