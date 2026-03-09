burzovne robe
Energetski kaos širi se tržištima i prijeti novim šokom cijena
9. ožujka 2026.
foto Shutterstock
Prijeti plinska kriza, cijene roba rastu, a globalni odnosi moći mijenjaju se u korist Rusije i SAD-a, dok je najveći gubitnik Europa
Ludilo se nažalost nastavlja. Trenutačno se sve, ali baš sve, vrti oko Bliskog Istoka. To je prva, druga i zadnja vijest u svijetu, sve ostalo je trenutno manje važno ili čak i nevažno. Ako su globalni lanci opskrbe prije bili ograničeni, sada su poremećeni. Kako je Bliski Istok pojam za naftu i energente općenito, očekivano je da se sve sada vrti oko cijene nafta i energenata.
BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci