Energetski kaos širi se tržištima i prijeti novim šokom cijena

Prijeti plinska kriza, cijene roba rastu, a globalni odnosi moći mijenjaju se u korist Rusije i SAD-a, dok je najveći gubitnik Europa

Ludilo se nažalost nastavlja. Trenutačno se sve, ali baš sve, vrti oko Bliskog Istoka. To je prva, druga i zadnja vijest u svijetu, sve ostalo je trenutno manje važno ili čak i nevažno. Ako su globalni lanci opskrbe prije bili ograničeni, sada su poremećeni. Kako je Bliski Istok pojam za naftu i energente općenito, očekivano je da se sve sada vrti oko cijene nafta i energenata.