Letovi za Dubai otkazani do travnja, promet agencija znatno će pasti

Istanbul nema kapacitet preuzeti sav promet iz Dubaija i Dohe, a agencije upozoravaju na visok financijski rizik za njihovo poslovanje

Napad SAD-a i Izraela na Iran prošlog vikenda zaustavio je putovanja diljem Bliskog istoka te je komercijalni zračni promet obustavljen u većem dijelu regije. U Dubaiju, najprometnijem međunarodnom zračnom čvorištu na svijetu, obje su zračne luke zatvorene već šesti dan zaredom. Najveći je to poremećaj zračnog prometa još od pandemije covida-19, a tisuće putnika i dalje iščekuju povratak kući.

I putničke agencije počele su otkazivati putovanja za Dubai i druga obližnja odredišta do kraja ožujka, no za travanjska putovanja situacija je i dalje upitna. Naime, unatoč nesigurnostima i ratu koji i dalje traje, letovi nakon 1. travnja još uvijek su formalno operativni, a bez potvrde aviokompanija o otkazivanju putničke agencije ne mogu samostalno raskinuti aranžmane.

S druge strane, brojni putnici zbog opravdanog straha otkazuju ugovorena putovanja na Bliski istok preko agencija.