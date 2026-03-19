Kripto tržište palo za 100 milijardi dolara nakon projekcija Feda

Kripto tržišta izbrisala su nedavne dobitke zbog izjave predsjednika američke središnje banke da bi u 2026. o samo jednom smanjenju kamata

Ukupna kripto tržišna kapitalizacija pala je za gotovo 100 milijardi dolara u manje od 24 sata prije i nakon sastanka Federalnih rezervi u srijedu. Mjerni podatak sada iznosi oko 2,52 bilijuna dolara nakon što je u srijedu pao s nešto manje od šestotjednog maksimuma od 2,61 bilijuna dolara.

Tijekom protekla 24 sata, oko 136 tisuća trgovaca je likvidirano, s ukupnim likvidacijama od 452 milijuna dolara. Većina, ili oko 85 posto njih, bile su duge pozicije s polugom. Ovaj pad vratio je tržišta prema sredini njihovog šestotjednog raspona, izbrisavši većinu dobitaka od nedavnog rasta.

Oprezni Fed uznemirio trgovce

Pad je započeo prije sastanka, te se nastavio nakon komentara predsjednika Feda Jeromea Powella da bi ove godine moglo biti samo jedno smanjenje kamatnih stopa. Američka središnja banka zadržala je kamatne stope istima na 3,5 do 3,75 posto, što je bio općenito očekivan potez jučer.

Kreatori monetarne politike zadržali su svoju prognozu o dodatnom smanjenju kamatnih stopa ove godine, ali Powell je sugerirao da je središnja banka i dalje zabrinuta zbog uporno povišene inflacije čak i prije utjecaja sukoba na cijene goriva, izvijestio je Associated Press.

- Prognoza kamatnih stopa uvjetovana je učinkom gospodarstva, pa ako ne vidimo taj napredak, onda nećemo vidjeti smanjenje kamatnih stopa - rekao je Powell.

Američki predsjednik Donald Trump više je puta pozivao Powella da ‘presporo’ smanjuje kamatne stope, ali njegovi vlastiti postupci imali su suprotan učinak. Trumpove carine, a sada i rat u Iranu, uzrokovali su porast cijena, što će vjerojatno rezultirati ponovnim porastom inflacije. Inflacija je jedan od dva mandata Feda za političke odluke o kamatnim stopama, drugi je tržište rada.

Izgledi za kripto tržište

Bitcoin je pao za 4,3 posto, spustivši se u ispod 70 tisuća dolara. Cijena ethereuma pala je za 5,6 posto ispod 2200 dolara. U međuvremenu, altcoini su ostvarili veće gubitke, pogotovo dogecoin, cardano, chainlink i zcash.

- Za sada trgovci očekuju bikovski oporavak unatoč tome što nisu napravljene nikakve promjene. To je vjerojatno zbog činjenice da se pad povezan s nedostatkom smanjenja kamatnih stopa već dogodio jučer - izjavili su iz Santimenta.