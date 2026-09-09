Nova pravila o plaćama: Predstavljena metodologija za poslodavce

U sklopu implementacije europske direktive o transparentnosti plaća dovršen je prvi dio slagalice, metodologija vrednovanja radnih mjesta

Svjetlo dana ugledao je prvi djelić slagalice zvane izmjena Zakona o radu kako bi se implementirala europska direktiva o transparentnosti plaća. Temeljem zahtjeva EU Direktive o transparentnosti plaća, u tijeku je postupak usklađivanja Zakona o radu koji će uvesti niz novih obveza za poslodavce. Tom prilikom, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, uz potporu Europske banke za obnovu i razvoj, pripremilo je metodologiju za vrednovanje radnih mjesta, posebno usmjerenu na male i srednje poduzetnike. Metodologija je predstavljena u srijedu u zagrebačkom Predstavništvu Europske komisije.

Kako je uvodno kazala Zrinka Ujević, voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, pitanje transparentnosti plaća jako je važno za Europsku komisiju, s obzirom na to da spada u izgradnju Unije jednakosti. - Neki postulati - jednaka plaća za jednaki rad - sadržani su već u našim temeljnim ugovorima. Kada se ova direktiva usvoji, nadamo se da će se smanjiti razlike u plaćama između žena i muškaraca koje još uvijek postoje. Na razini Europske unije ta razlika iznosi 11,7 posto, a u Hrvatskoj 6,6 posto, što znači da još na tome moramo raditi - istaknula je Ujević.

Besplatna aplikacija

Konkretno, riječ je o aplikaciji koja će na stranicama resornog ministarstva biti dostupna svim poslodavcima. Ministar Alen Ružić kazao je okupljenim novinarima kako je aplikacija posebno vrijedna za manje poslodavce, kako bi na najvjerodostojniji i najjednostavniji način prenijeli ona načela koja je promovirao Europski institut za ravnopravnost spolova i koja čine temelj direktive o transparentnosti plaća. Naime, osim potrebe za izvještavanjem samih iznosa plaća, regulativa zahtijeva i usklađivanje radnih mjesta, odnosno njihovih vrednovanja. Tome služi ova metodologija.

Procjena će se temeljiti na objektivnim krterijima, kao što su vještine, odgovornost, radni napor i radni uvjeti. Ova četiri obvezna kriterija razrađena su u 17 podkriterija, koji čine osnovu za tri modela namijenjena malim, srednjim i velikim poduzetnicima. Tako će mali poduzetnici birati podkriterije po kojima će raditi ocjenjivanje dok će srednji poduzetnici imati 14 unaprijed zadanih podkriterija za ocjenjivanje. Veliki poduzetnici morat će primjenjivati svih 17 podkriterija.

Na pitanje hoće li nova direktiva donijeti velik pritisak na mala i srednja poduzeća u aspektu samih troškova implementacije, Ružić je kazao da je Ministarstvo učinilo predradnje kako bi troškovi implementacije bili što manji. Izvještavanje će biti obvezno za poslodavce sa 100 i više zaposlenika, dok će za manje tvrtke biti na dobrovoljnoj osnovi. Što se tiče rokova, Ružić kaže kako je datum početka primjene još uvijek otvoren i o tome će se razgovarati nakon javnog savjetovanja.

- Dopuštamo si tu slobodu nacionalne autonomije da europsku direktivu implementiramo na način koji će biti primarno u interesu našeg gospodarstva, suverenosti Republike Hrvatske, koji će biti poticaj za nove vrijednosti i za smanjenje spolne diskriminacije naših građana, ali i za jačanje gospodarstva, a nikako kao neku nametnutu mjeru kojom nas bilo tko uvodi u red - naglasio je Ružić.

Primjena počinje u Končaru

Izmjenama Zakona o radu, uz direktivu o transparentnosti plaća, u nacionalno zakonodavstvo prenijet će se i direktiva o platformskom radu. Rok za direktivu o transparentnosti plaća bio je lipanj ove godine. - Tu nešto malo kasnimo, ali ne smatramo to važnim s obzirom na to da je kvaliteta vrlo važna. Tek je pet članica Europske unije prenijelo tu direktivu u zakonodavstvo. Osobno sam u kontaktu s Europskom komisijom i ta dinamika je vrlo zadovoljavajuća, posebno zbog kvalitete same prilagodbe direktive hrvatskom zakonodavnom okviru. Rok za drugu, za platformski rad, je do kraja godine, tu smo i u formalnim rokovima - naglasio je Ružić.

Metodologija je izrađena uz potporu Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Regionalni direktor EBRD-a Miljan Ždrale pojasnio je kako je ta institucija željela pomoći Hrvatskoj u implementaciji direktive o transparentnosti plaća ponajprije zbog važnosti ljudskih resursa o kojima mnogo ovisi konkurentnost gospodarstva. EBRD je nedavno uložio u Končar, a Ždrale je najavio da će metodologija vrednovanja radnih mjesta prvi put u praksi biti primijenjena baš u toj kompaniji.

- Transparentnost plaća i jednakih mogućnosti ključne su za konkurentnost samog Končara, kao perjanice hrvatskog gospodarstva, pogotovo u energetskom sektoru - poručio je Ždrale.