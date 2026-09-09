Nova investicijska faza privatnog zdravstva: tehnologija, prostor i iskustvo

Zagreb okuplja vodeće aktere privatnog zdravstva i donosi nove globalne trendove u estetskoj medicini

Nova generacija privatnih poliklinika više ne investira samo u medicinsku opremu. Lokacija, prostor, tehnologija i iskustvo pacijenta sve se više promatraju kao dijelovi iste poslovne strategije, a oko privatnog zdravstva stvara se sve širi poslovni ekosustav. Dio te zajednice okupit će se 11. rujna u Zagrebu na predstavljanju nove XERF tehnologije i američkog brenda Obagi Medical.

Privatno zdravstvo u Hrvatskoj posljednjih je godina prošlo kroz vidljivu transformaciju. Poliklinike se šire, otvaraju nove lokacije, ulažu u naprednije tehnologije i sve više pažnje posvećuju cjelokupnom iskustvu pacijenta. Time se mijenja i sama logika ulaganja.

Nekada su lokacija, uređenje prostora, medicinska oprema i komunikacija s pacijentom mogli biti promatrani kao odvojene poslovne odluke. Danas sve češće postaju dijelovi iste strategije.

Pacijent svoj dojam o klinici stvara mnogo prije samog tretmana – od lokacije, dostupnosti i prvog kontakta do prostora, tehnologije, stručnosti i razine usluge koju dobiva.

Za vlasnike privatnih poliklinika to znači da investicija u rast više nije samo pitanje nabave još jednog uređaja ili otvaranja dodatne ordinacije. Riječ je o stvaranju poslovnog koncepta koji istodobno mora odgovoriti na medicinske, tehnološke i tržišne zahtjeve.

Tehnologija postaje dio tržišnog pozicioniranja

Koliko brzo rastu očekivanja tržišta pokazuje i dolazak novih međunarodnih tehnologija i brendova u Hrvatsku. MedEst će 11. rujna u Zagrebu predstaviti XERF, novu generaciju radiofrekvencijske tehnologije globalnog lidera u području medicinske estetike Cynosure Lutronic, te Obagi Medical, etablirani američki profesionalni skincare brend..

XERF predstavlja smjer u kojem se razvija tržište uređajne estetike – prema neinvazivnim tehnologijama koje omogućuju tretiranje različitih dubina tkiva uz minimalno vrijeme oporavka pacijenta. Tehnologija kombinira dvije frekvencije, 6,78 MHz i 2 MHz, čime liječnicima omogućuje različite pristupe ovisno o indikaciji i području tretiranja.

Globalnu vidljivost XERF je stekao i izvan stručnih krugova medicinske estetike, a tehnologiju koriste i brojne svjetski poznate osobe, među kojima su Kim Kardashian, Naomi Watts i Priyanka Chopra Jonas. Njihov interes dodatno pokazuje koliko brzo nove estetske tehnologije danas iz profesionalnog okruženja postaju globalno prepoznatljivi tretmani.

Takav razvoj prati jedan od važnijih trendova suvremene medicinske estetike: rast potražnje za učinkovitim tretmanima koji ne zahtijevaju kirurški zahvat i dugo izbivanje iz svakodnevnog života.

Obagi Medical predstavlja drugi dio iste transformacije. Profesionalna njega kože sve se više povezuje s postupcima koji se provode u poliklinici, stvarajući dugoročnije protokole njege i odnos s pacijentom koji ne završava izlaskom iz ordinacije.

Američki brend desetljećima je prisutan na međunarodnom tržištu profesionalne njege kože, a njegov dolazak u Hrvatsku dodatno proširuje spektar profesionalnih rješenja dostupnih liječnicima i poliklinikama.

Dolazak takvih tehnologija i brendova nije važan samo zbog novih tretmana i proizvoda. Za privatne poliklinike tehnologija i profesionalna njega kože sve više postaju dio tržišnog pozicioniranja.

Pacijenti danas istražuju, uspoređuju uređaje, proizvode i pristupe tretmanima te u klinike dolaze informiraniji nego prije. Ono što se još donedavno smatralo tehnološkom prednošću postupno postaje očekivani standard.

Poliklinika više nije samo ordinacija

Paralelno s tehnološkim razvojem mijenja se i odnos prema prostoru. Kod nove generacije privatnih poliklinika prostor više nije samo funkcionalna kulisa za medicinsku uslugu. Lokacija, dostupnost, arhitektura, privatnost i uređenje postaju dio identiteta klinike i iskustva koje ona pruža pacijentu.

To je posebno izraženo u premium segmentu privatnog zdravstva, gdje se zdravstvena usluga sve češće promatra kroz ukupno iskustvo. Za poliklinike koje ulaze u fazu širenja upravo nekretnina često postaje jedna od najvećih pojedinačnih investicijskih odluka i odluka koja može dugoročno utjecati na vrijednost i razvoj samog poslovanja.

Privatno zdravstvo pritom ima specifične zahtjeve. Lokacija mora biti dostupna, prostor mora omogućiti prilagodbu medicinskim i regulatornim zahtjevima, a važnu ulogu mogu imati diskrecija, parking, raspored prostorija, mogućnost daljnjeg širenja i kvaliteta same mikrolokacije. Obagi Medical predstavlja drugi dio iste transformacije. Jedan od smjerova u kojem se danas razvija profesionalna njega kože jest skin longevity – pristup usmjeren ne samo na korekciju vidljivih znakova starenja, nego i na dugoročno očuvanje zdravlja, funkcije i kvalitete kože. Obagi taj smjer razvija kroz novu generaciju proizvoda poput NU-GEN™ Cellular Renewal Seruma, formuliranog s NAD+, NMN-om i niacinamidom te usmjerenog na podršku staničnoj energiji i prirodnim longevity procesima kože.

Upravo se na toj točki susreću zdravstveni i nekretninski sektor, a partner zagrebačkog predstavljanja XERF-a i Obagi Medicala je Eurovilla, jedna od najznačajnijih kompanija na hrvatskom tržištu nekretnina, s dugogodišnjim iskustvom u premium i poslovnom segmentu te savjetovanju klijenata i investitora. Nekretnina zato više nije samo adresa poslovanja. Ona postaje dio poslovnog modela i tržišnog pozicioniranja poliklinike.

Odabir nekretnine za poslovanje, osobito u specifičnim djelatnostima poput privatnog zdravstva, nije samo pitanje pronalaska odgovarajuće kvadrature. Lokacija i mikrolokacija, dostupnost i parking, mogućnost prilagodbe prostora, privatnost i reprezentativnost, ali i potencijal budućeg širenja izravno utječu na kvalitetu poslovanja i dugoročnu vrijednost investicije. Upravo su to pitanja s kojima se Eurovilla susreće u radu s poslovnim klijentima i investitorima diljem Hrvatske, od pronalaska odgovarajućih prostora i lokacija do savjetovanja vezanog uz nekretninske investicije.

Kod ozbiljnih poslovnih investicija odabir nekretnine nije tek jedan od završnih koraka, nego važan dio oblikovanja samog poslovnog koncepta. Dobar prostor mora odgovoriti na aktualne potrebe poslovanja, ali istodobno omogućiti njegov budući razvoj. U premium segmentu tome se pridružuje i iskustvo klijenta - prostor postaje dio identiteta i percepcije samog brenda.

Partnerstvo Euroville i MedEsta proizlazi upravo iz sve snažnije povezanosti privatnog zdravstva i nekretninskog sektora. Rast i razvoj klinika sve češće podrazumijevaju ozbiljne odluke o nekretninama, od prve ordinacije do novih poliklinika, dodatnih lokacija i većih investicijskih projekata.

Na događanju će se susresti liječnici, vlasnici i vodeći ljudi privatnih poliklinika, poduzetnici te predstavnici kompanija koje posluju s tom zajednicom.

Upravo je taj presjek zanimljiv jer pokazuje kako se s rastom privatnog zdravstva oko njega razvija znatno širi poslovni ekosustav.

Liječnik, poduzetnik i investitor sve češće je ista osoba

Iza razvoja privatnog zdravstva stoji još jedna važna promjena. Liječnici koji su nekada prvenstveno vodili medicinsku praksu danas sve češće upravljaju ozbiljnim poslovnim sustavima, zapošljavaju veće timove, donose višegodišnje investicijske odluke, otvaraju nove lokacije, investiraju u tehnologiju i grade vlastite brendove.

Uloga liječnika i poduzetnika zato se sve više preklapa. Kada vlasnik poliklinike odluči proširiti poslovanje, jedna odluka vrlo brzo pokreće čitav investicijski lanac.

Gdje će se nalaziti nova lokacija? Kolika je investicija u prostor? Koje će tehnologije biti dio ponude? Kako će prostor podržati budući rast? Kakvo iskustvo klinika želi pružiti pacijentu? I, na kraju, kako će se cijela investicija pozicionirati na sve konkurentnijem tržištu?

S time raste i broj industrija koje imaju poslovni interes pratiti razvoj privatnog zdravstvenog sektora – od proizvođača medicinske tehnologije i profesionalnih skincare kompanija do financijskog, tehnološkog, arhitektonskog i nekretninskog sektora. Granice između pojedinih investicijskih odluka postaju sve manje vidljive.

Oko privatnog zdravstva nastaje novi poslovni ekosustav

Upravo zato predstavljanje XERF-a i Obagi Medicala 11. rujna u Zagrebu može se promatrati i izvan granica medicinske estetike. Na jednom će se mjestu susresti međunarodni brendovi, nova medicinska tehnologija, vlasnici privatnih zdravstvenih biznisa i kompanije koje s njima posluju u drugim segmentima.

Takvi susreti pokazuju da privatno zdravstvo postaje relevantno tržište i za kompanije koje tradicionalno nisu pripadale zdravstvenoj industriji.

Razlog je jednostavan: rast privatnog zdravstva za sobom povlači kapitalna ulaganja u nekretnine, tehnologiju, uređenje, digitalizaciju, zapošljavanje, marketing i razvoj novih usluga.

Polilinika tako više nije samo mjesto pružanja zdravstvene usluge. Sve češće postaje kompleksan poslovni sustav u kojem se stručnost liječnika mora povezati s tehnologijom, kvalitetnim prostorom, učinkovitim poslovnim modelom i prepoznatljivim iskustvom pacijenta.

Nova faza tržišta

Sljedeća faza razvoja hrvatskog privatnog zdravstva zato se vjerojatno neće temeljiti samo na većem broju klinika i novih uređaja. Konkurencija će se sve više voditi oko kvalitete cijelog koncepta – od stručnosti i tehnologije do lokacije, prostora i iskustva pacijenta.

Za liječnike koji istodobno postaju poduzetnici i investitori to znači i kompleksnije poslovne odluke. Više nije dovoljno razmišljati samo o tome koju tehnologiju nabaviti ili koliko dodatnih pacijenata nova investicija može privući.

Pitanje postaje kako pojedina ulaganja povezati u sustav koji dugoročno stvara vrijednost.

A kada se tehnologija, kapital, prostor i iskustvo počnu promatrati kao dijelovi iste investicijske odluke, privatno zdravstvo prestaje biti zanimljivo samo zdravstvenoj industriji i postaje ozbiljna poslovna tema.