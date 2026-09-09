Neke doručke zaboravimo do ručka, neke pamtimo cijeli život

Upravo iz te ideje nastala je platforma Prvo doručak - koja pruža podršku organizacijama koje svojim djelovanjem čine razliku u zajednici

Možete li se sjetiti što ste doručkovali prošlog utorka? Vjerojatno ne. Ali možda se i danas sjećate toplog slanca koji ste jeli na putu do škole, buhtle spremljene za veliki odmor ili šalice kakaa koju vam je svako jutro pripremala baka. Možda pamtite sendvič prije važne utakmice, doručak na prvom izletu s prijateljima ili obrok koji vas je čekao nakon neprospavane noći.

Svakodnevne obroke brzo zaboravljamo, ali oni povezani s osjećajem sigurnosti, pripadnosti i nečije pažnje ostaju s nama godinama. Jer doručak rijetko pamtimo samo po onome što smo jeli. Pamtimo ga po ljudima, trenutku i osjećaju da je netko mislio na nas.

Upravo je iz te ideje nastala platforma Prvo doručak nova društveno odgovorna inicijativa Mlinara i BOSQAR INVESTA namijenjena organizacijama koje svojim djelovanjem čine razliku u zajednici.

U Hrvatskoj svakodnevno djeluju brojne udruge, organizacije, društva, klubovi i neformalne inicijative koje svojim radom pomažu drugima, okupljaju zajednicu i pokreću pozitivne promjene. Njihov trud često ostaje izvan fokusa, iako upravo oni svojim djelovanjem čine nečiju svakodnevicu boljom. Zato vjerujemo da zaslužuju podršku i priznanje - ne samo riječima, već i malim gestama koje mogu biti poticaj za nastavak njihovog vrijednog rada.

Kroz platformu će se tijekom ove godine donirati 3.000 doručaka za gotovo 100 različitih inicijativa diljem Hrvatske - od volonterskih i humanitarnih akcija do sportskih događanja, edukativnih programa i aktivnosti koje okupljaju ljude oko zajedničkog cilja.

Jer mnoge dobre priče počinju doručkom

To može biti doručak prije jutarnjeg treninga mladih sportaša, prije volonterske akcije čišćenja okoliša ili prije izleta djece koja ga dugo iščekuju. Obrok može dočekati vatrogasce nakon zahtjevne intervencije, članove udruge prije važne aktivnosti ili djelatnike hitnih službi na početku smjene.

U takvim trenucima doručak je više od obroka. On donosi energiju, ali i poruku da je nečiji trud prepoznat, važan i vrijedan podrške.

Prijavite svoju inicijativu

Platforma je otvorena udrugama, ustanovama, organizacijama, klubovima i neformalnim inicijativama koje pomažu drugima, pokreću pozitivne promjene ili povezuju ljude oko dobrog cilja.

Prijaviti se mogu volonterske i humanitarne organizacije, škole i vrtići, socijalne ustanove, sportski klubovi, vatrogasna društva, pripadnici HGSS-a, djelatnici hitnih službi te brojni drugi projekti i timovi koji svakodnevno doprinose životu svoje zajednice.

Poznajete li organizaciju kojoj bi dobro došao doručak prije važne akcije, treninga, smjene ili okupljanja? Ili ste i sami dio inicijative koja okuplja ljude i mijenja svoju sredinu nabolje? Prijavite je putem platforme Prvo doručak na kojoj su dostupne sve informacije o uvjetima prijave, postupku odabira i načinima pružanja podrške.

Velike promjene rijetko počinju velikim gestama. Češće nastaju iz malih trenutaka pažnje koji nekome uljepšaju jutro, daju dodatnu energiju i pokažu da njegov trud nije prošao nezapaženo.

Baš poput doručka kojeg se, mnogo godina kasnije, još uvijek sjećamo.