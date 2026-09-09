Cijene plina u Europi najviše od kraja 2022., skladišta kasne

TTF plin dosegnuo je 78,77 eura po megavatsatu, dok su europska skladišta slabije popunjena nego u isto vrijeme lani

Cijene plina u Europi dosegnule su u srijedu najvišu razinu od kraja 2022. godine budući da se novi val oružanih sukoba na Bliskom istoku poklopio s ubrzanim punjenjem skladišta u EU pred početak sezone grijanja.

Megavatsat plina s rokom isporuke u listopadu stajao je jutros na nizozemskoj burzi TTF 78,77 eura i bio je najskuplji od druge polovine prosinca 2022. godine. U odnosu na jučerašnje zatvaranje trgovine cijena mu je bila viša za 3,9 posto. Novi skok cijena potaknula je eskalacija rata na Bliskom istoku.

Američka vojska objavila je da je u subotu napala tri tankera s iranskom naftom, u sklopu pomorske blokade i postroženih sankcija Iranu. Teheran je nekoliko sati kasnije odgovorio napadom na tri tankera, uz obrazloženje da su prolazili kroz Hormuz rutom koju nije odobrila iranska vojska. Svi brodovi koji koriste takve rute mogu računati na napad, upozorila je mornarica Iranske revolucionarne garde.

U noći s utorka na srijedu SAD je izvijestio o novim napadima na iranske naftne tankere. Iranska vojska objavila je pak u srijedu da je ispalila balističke projektile na bazu u Jordanu i da je napala deset brodova. Tijekom proteklih 10 dana Hormuškim tjesnacem dnevno je u prosjeku prolazilo 10 komercijalnih brodova, najmanje od svibnja, pokazali su u ponedjeljak podaci analitičke kompanije Kpler.

Do rata Hormuzom je prolazila otprilike petina svjetskih isporuka ukapljenog prirodnog plina (LNG), a u razdoblju od ožujka do kolovoza izvoz LNG‑a iz regije uz Perzijski zaljev potonuo je preko 85 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, prema podacima Kplera. Tijesna opskrba potaknula je među europskim i azijskim kupcima žestoko natjecanje za preostale pošiljke.

Velike vrućine u većem dijelu Azije pokrenule su val potražnje za energentima za rashladne sustave pa je tijekom ljetnih mjeseci veliki dio LNG‑a koji bi inače u ljetnoj sezoni punjenja skladišta plina pred početak sezone grijanja umjesto na Starom kontinentu završio u azijskim zemljama, izvijestio je Reuters.

Prema podacima Gas Infrastructure Europe (GIE), skladišta plina u EU bila su u utorak popunjena do 67,12 posto kapaciteta. Na isti dan 2025. godine kapaciteti su bili popunjeni 79,48 posto.

U Hrvatskoj su skladišta plina u utorak bila popunjena do 77,20 posto kapaciteta, pokazuju podaci GIE‑a. Na isti dan prošle godine bilo je popunjeno 87,10 posto kapaciteta.

Tempo punjenja skladišta plina u Uniji ove je godine ispod desetogodišnjeg europskog prosjeka i slabiji nego prošle godine, upozorila je početkom mjeseca Agencija EU‑a za suradnju energetskih regulatora (ACER). Europska komisija u petak je objavila da usprkos niskim razinama zaliha sigurnost opskrbe plinom u EU‑u ove zime nije upitna.