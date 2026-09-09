Tvrtke i tržišta

Varteks će tužiti S-Park zbog 1,5 milijuna eura duga?

9. rujna 2026.
Varaždin Varteks S-Park

Varaždin Varteks S-Park

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Jozo Knez
Jozo Knez
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Trgovački sud u Varaždinu sazvao je skupštinu vjerovnika s jedinim zadatkom da potvrdi ono što je odbor vjerovnika već odlučio

Trgovački sud u Varaždinu sazvao je skupštinu vjerovnika Varteksa za 14. rujna, s jednom jedinom točkom dnevnog reda - da se stečajnom upravitelju Tomislavu Đuričinu naloži da prije 23. rujna pokrene parnični postupak protiv tvrtke S-PARK Hrvatska d.o.o. radi naplate trećeg obroka kupoprodajne cijene za zemljište bivšeg Varteksa, u iznosu od 1,5 milijuna eura.

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#Varteks#Tomislav Đuričin#S-park Hrvatska#Stjepan Čajić#Stype Cs#Stečajni Postupak#Trgovački Centar#Naplata Dugovanja
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