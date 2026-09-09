Varteks će tužiti S-Park zbog 1,5 milijuna eura duga?

Trgovački sud u Varaždinu sazvao je skupštinu vjerovnika s jedinim zadatkom da potvrdi ono što je odbor vjerovnika već odlučio

Trgovački sud u Varaždinu sazvao je skupštinu vjerovnika Varteksa za 14. rujna, s jednom jedinom točkom dnevnog reda - da se stečajnom upravitelju Tomislavu Đuričinu naloži da prije 23. rujna pokrene parnični postupak protiv tvrtke S-PARK Hrvatska d.o.o. radi naplate trećeg obroka kupoprodajne cijene za zemljište bivšeg Varteksa, u iznosu od 1,5 milijuna eura. BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec. Prijavi se

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