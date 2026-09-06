Nova pravila na fakultetima: Što se mijenja za studente i profesore

Profesori će moći raditi do 67. godine, mijenjaju se pravila studiranja, a fakulteti se pripremaju i za primjenu EU Akta o AI-ju

Više od dvadeset pet tisuća studenata upisanih u ljetnome upisnom roku u akademsku godinu 2026./2027. na neki od 1400 studija hrvatskih sveučilišta na kojima je, prema podacima Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), ukupna upisna kvota bila 40.445 studenata, i one koji će se tek upisati u jesenskome roku dočekuju izmjene Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (ZVOZD) te usklađivanje s Aktom o umjetnoj inteligenciji, uredbom Europske unije.

Izmjene Zakona omogućit će profesorima u trajnom zvanju rad do 67. godine života, olakšati zapošljavanje nastavnika, ograničiti broj mandata dekana i rektora, produljiti rokove završetka studija izvanrednim studentima… Akt o umjetnoj inteligenciji nema veze s tim izmjenama, a primjenjivat će se od iduće godine. U sveučilišnim krugovima smatraju da izmjene Zakona neće donijeti velike promjene, a ni znatne troškove državi i visokom obrazovanju. Ne očekuju ništa revolucionarno ni u primjeni Akta o umjetnoj inteligenciji u nastavi, kojom se već koriste prema internim smjernicama sveučilišta.