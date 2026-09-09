Rekord na poštanskom tržištu: prihodi dosegnuli 115 milijuna eura

Ukupni prihodi dosegnuli su najvišu kvartalnu razinu dosad, a paketske usluge sada čine oko 59 posto tržišnih prihoda

Na hrvatskom tržištu poštanskih usluga u drugom tromjesečju ukupni prihodi dosegnuli su oko 115 milijuna eura, što je 16,1 posto više u odnosu na isto razdoblje lani, a ujedno je riječ o najvećem kvartalnom prihodu ikada zabilježenom na tržištu poštanskih usluga, izvijestio je HAKOM u srijedu.

Iz Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) ističu da je na tržištu poštanskih usluga u drugom tromjesečju 2026. nastavljen trend rasta u segmentu paketa i tiskanica, dok pismovni segment i dalje bilježi pad.

Uz ukupno ostvarenih 65,5 milijuna poštanskih usluga, što je sedam posto više u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, glavni pokretač rasta i dalje je paketsko poslovanje, s 13-postotnim rastom i ukupno 18,4 milijuna ostvarenih paketskih usluga.

Sve izraženiji doprinos paketskih usluga vidi se i u prihodima, koji su u tom segmentu činili oko 59 posto ukupnih prihoda na tržištu.

Iako pisma i dalje imaju najveći udio u ukupnom broju ostvarenih usluga, s ukupno 37 milijuna pošiljaka, segment tradicionalnih pismovnih pošiljaka bilježi daljnji silazni trend, s padom broja pošiljaka za devet posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje.

HAKOM-ovi podaci prikupljeni od davatelja usluga pokazuju i da je u međunarodnom prometu ostvareno 5,6 milijuna usluga, odnosno 10 posto više nego u istom razdoblju lani. Pritom međunarodni promet čini 8,6 posto ukupnog poštanskog prometa.

Broj aktivnih davatelja poštanskih usluga smanjio se za jednog te poštanske usluge trenutačno pružaju 24 davatelja. Do smanjenja je došlo nakon što je dugogodišnji davatelj Tisak plus prestao s obavljanjem poštanskih usluga, navodi se u HAKOM-ovom priopćenju.

HP-Hrvatska pošta zadržala je poziciju vodećeg davatelja na tržištu, unatoč blagom padu tržišnog udjela. Njezin udio prema broju ostvarenih usluga iznosi 79,6 posto, što je najniža razina u posljednjih nekoliko tromjesečja, dok njezin udio u ukupnim tržišnim prihodima iznosi 54,3 posto, izvijestila je regulatorna agencija.