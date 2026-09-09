Trgovanje na Polymarketu palo za 35 posto nakon Svjetskog prvenstva

Polymarketova glavna platforma pretrpjela je najveći udarac, s mjesečnim volumenom koji je pao na 4,59 milijardi dolara

Mjesečni volumen trgovanja Polymarketa pao je na 8,41 milijardi dolara u kolovozu, što je pad od oko 35 posto u odnosu na 12,89 milijardi dolara u srpnju, jer je splasnula navala nakon Svjetskog prvenstva koja je ranije ovog ljeta pokretala prediktivna tržišta.

Konkurent Kalshi jedva da je trznuo, završivši mjesec na 38,67 milijardi dolara, što pokazuje koliko je usporavanje neravnomjerno pogodilo dvije najveće platforme u tom prostoru.

Volumen Polymarketa se smanjuje dok se Kalshi drži stabilnim

Prema podacima koje je prikupio The Block, ukupni volumen Polymarketa, njegove osnovne platforme plus zasebnog Polymarketovog proizvoda za SAD, iznosio je 13,95 milijardi dolara u lipnju, blago je pao na 12,89 milijardi dolara u srpnju, a zatim je pao na 8,41 milijardu dolara u kolovozu.

Osnovna platforma Polymarket pretrpjela je najveći pad, skliznuvši s 7,89 milijardi dolara u srpnju na 4,59 milijardi dolara u kolovozu, dok se Polymarket US bolje držao, s padom s 5 milijardi dolara na 3,82 milijarde dolara.

Kalshijeve brojke kretale su se u gotovo suprotnom smjeru. Lipanj je završio s 33 milijarde dolara, u srpnju se popeo na 40,1 milijardu dolara, a u kolovozu je pao tek na 38,67 milijardi dolara, što je pad od otprilike četiri posto. Razlika između dvije platforme se povećala, Kalshi sada obrađuje gotovo pet puta veći mjesečni volumen od Polymarketa, na temelju istih brojki.

DeFiLlamino praćenje pokazuje da se pad nastavio i u rujnu, s tjednim volumenom u cijeloj industriji koji je iznosio oko 4 milijarde dolara, što je znatno ispod tempa koji su platforme vidjele tijekom turnira.

Usporavanje trgovanja koje nije uplašilo investitore

Svjetsko prvenstvo podiglo je volumen prediktivnih tržišta s oko 65 milijuna dolara početkom tog mjeseca na vrhunac od 5,6 milijardi dolara do 22. srpnja, a nogomet je privukao val korisnika koji su prvi put koristili ovu igru ​​na više platformi.

Taj rast je vrhunac s kojeg se industrija spuštala. No pad ulaganja nije umanjio interes ulagača, a tvrtka rizičnog kapitala Donalda Trumpa Jr., 1789 Capital, predvodi rundu financiranja od milijardu dolara koja procjenjuje Polymarket na 21 milijardu dolara, što je skok od 40 posto u odnosu na procjenu od otprilike 15 milijardi dolara koju je imao ranije ove godine.

Podaci Predictefyja pokazuju da je 30-dnevni volumen Polymarketa iznosio 3,8 milijardi dolara u odnosu na Kalshijevih 11,28 milijardi dolara, iako Polymarket i dalje ima više od tri milijuna korisnika na svojoj platformi.

Pravni pritisak također nije nestao. Baltimore je prošli mjesec tužio i Kalshi i Polymarket, tvrdeći da tvrtke vode nelicencirane operacije sportskog klađenja, što je jedna od nekoliko tužbi koje dvije platforme vode.

Kalshi se također bori protiv tužbe državne odvjetnice New Yorka Letitie James, što je potaknulo CFTC da pozove na izvanredne ovlasti kako bi nastavio s radom u državi, a sve dok se volumen trgovanja smiruje u mirnijem ritmu.