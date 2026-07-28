Njemački Trusteq otvorio ured u Zagrebu i najavio zapošljavanja

Tvrtka je specijalizirana za tehnološko savjetovanje u područjima AI-ja, kibernetičke sigurnosti, podatkovne transformacije i clouda

Njemačka konzultantska tvrtka Trusteq otvorila je ured u Zagrebu, čime je hrvatska metropola postala treća lokacija iz koje kompanija posluje, uz München i Köln. Riječ je o tvrtki specijaliziranoj za tehnološko savjetovanje u područjima umjetne inteligencije, kibernetičke sigurnosti, podatkovne transformacije i cloud tehnologija, a iz kompanije najavljuju da će zagrebački ured koristiti za daljnje širenje poslovanja i zapošljavanje domaćih stručnjaka.