Tvrtke i tržišta
Njemački Trusteq otvorio ured u Zagrebu i najavio zapošljavanja
28. srpnja 2026.
foto
Tvrtka je specijalizirana za tehnološko savjetovanje u područjima AI-ja, kibernetičke sigurnosti, podatkovne transformacije i clouda
Njemačka konzultantska tvrtka Trusteq otvorila je ured u Zagrebu, čime je hrvatska metropola postala treća lokacija iz koje kompanija posluje, uz München i Köln. Riječ je o tvrtki specijaliziranoj za tehnološko savjetovanje u područjima umjetne inteligencije, kibernetičke sigurnosti, podatkovne transformacije i cloud tehnologija, a iz kompanije najavljuju da će zagrebački ured koristiti za daljnje širenje poslovanja i zapošljavanje domaćih stručnjaka.
BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci