Tvrtke i tržišta

Njemački Trusteq otvorio ured u Zagrebu i najavio zapošljavanja

28. srpnja 2026.
Trusteq otvorenje ureda
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Tvrtka je specijalizirana za tehnološko savjetovanje u područjima AI-ja, kibernetičke sigurnosti, podatkovne transformacije i clouda

Njemačka konzultantska tvrtka Trusteq otvorila je ured u Zagrebu, čime je hrvatska metropola postala treća lokacija iz koje kompanija posluje, uz München i Köln. Riječ je o tvrtki specijaliziranoj za tehnološko savjetovanje u područjima umjetne inteligencije, kibernetičke sigurnosti, podatkovne transformacije i cloud tehnologija, a iz kompanije najavljuju da će zagrebački ured koristiti za daljnje širenje poslovanja i zapošljavanje domaćih stručnjaka.

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