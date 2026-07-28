Ograničavaju se cijene: Uskoro na snazi nova pravila za taksiste

Kako je najavljeno, ograničavaju se cijene starta vožnje, cijene po prijeđenom kilometru, cijene po minuti vožnje i cijene čekanja

Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić u utorak je predstavio Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe, istaknuvši da je liberalizacija tržišta autotaksi djelatnosti proteklih godina doprinijela većoj dostupnosti tog oblika prijevoza i nižim cijenama za većinu korisnika.

– Međutim, potpuna tržišna sloboda stvorila je prostor za formiranje nerealno visokih cijena i prostor na njihovoj netransparentnosti, posebno tijekom turističke sezone – rekao je Mihotić.

Naveo je kako je u tom kontekstu primarni cilj predloženog pravilnika uspostava ravnoteže između zaštite prava potrošača i očuvanja funkcionalnog tržišta autotaksi prijevoza.

Izmjenama i dopunama pravilnika, kazao je, propisuju se maksimalno dopušteni iznosi elemenata cjenika - ograničavanje cijene starta vožnje, cijene po prijeđenom kilometru, cijene po minuti vožnje i cijene čekanja. Pritom se, napomenuo je, ne zadire u tržišno natjecanje niti se propisuju fiksne cijene, već se postavlja zaštitni mehanizam protiv otvorenog iskorištavanja i prijevara.

Dakle, novim pravilnikom nije propisana minimalna cijena. Rekao je da je prilikom propisivanja cjenovnih okvira u najvećoj mjeri uvažena analiza Fakulteta prometnih znanosti.

Zabranjeno dvostruko naplaćivanje

– Ovakav pristup s jedne strane izravno je usmjeren na dugogodišnji problem narušavanja ugleda hrvatskog turizma u vidu naplate višestruko uvećanih iznosa za uslugu autotaksi prijevoza – naveo je državni tajnik, dodavši da je posebno bitno što se novim pravilnikom zabranjuju naknade za narudžbu, digitalne platforme, ulazak u vozilo i slično.

Pravilnik stavlja naglasak na vizualnu transparentnost i informiranost korisnika prije ulaska u vozilo. Propisuje se, naime, obveza isticanja najviše tarife i izračunate cijene za vožnju od pet kilometara, odnosno 15 minuta i to na neostakljenom dijelu bočnih vrata.

Vozila koja rade isključivo putem elektroničkih aplikacija izuzeta su od označavanja cjenovnih natpisa pod uvjetom da korisnik na svojem uređaju unaprijed vidi konačnu cijenu i rutu. Ipak, takva vozila, rekao je Mihotić, imat će obvezu isticanja natpisa kojim se zabranjuje naručivanje vožnje izravno kod vozača, čime se suzbija nelegalno naručivanje prijevoza.

Tvrdi kako je jedan od najvažnijih dijelova novog pravilnika precizno definiranje i razgraničenje elemenata vožnje i čekanja budući da su do sada te dvije stavke često služile kao alat za manipulaciju naplate iznosa za pruženu uslugu.

– Novi model jasno propisuje da se stajanje u prometnim gužvama, na semaforima ili uslijed zastoja na cesti smije obračunati isključivo kao cijena po minuti vožnje, dok se čekanje definira kao vrijeme čekanja korisnika prije početka vožnje ili mirovanja vozila na izričit, privatni, zahtjev korisnika. Propisana je zabrana dvostrukog naplaćivanja istog vremenskog razdoblja kao minutu vožnje i kao čekanja – rekao je Mihotić.

Strože kazne

Nacrt pravilnika ovih dana ide u dvotjedno javno savjetovanje, a odmah nakon toga, odnosno osam dana nakon objave u Narodnim novinama, trebao bi biti na snazi. Nova pravila najavljena su krajem lipnja.

– Propisivanjem načina određivanja cijena autotaksi usluga i elemenata cjenika, osigurat će se obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza pod usporedivim uvjetima i time zaštititi ekonomski interes korisnika i spriječiti mogućnost nekontroliranog i neopravdanog rasta cijena usluga autotaksi prijevoza putnika – rekao je tada ministar mora, pomorstva i infrastrukture Oleg Butković.

Predložene zakonske izmjene će propisati pravnu osnovu za uvođenje posebnih registarskih taksi pločica za sva taksi vozila, radi njihova lakšeg raspoznavanja i učinkovitijeg nadzora u prometu. Također su, kako je ranije najavljeno, predviđene i strože prekršajne sankcije za nepravilnosti poput neprikazivanja cijena, promjene uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe te nepoštivanja pravila o aplikacijama i karticama vozača.

Nadzor i prekršajno kažnjavanje taksista na terenu predviđeno je vladinim prijedlogom, uz prometnu inspekciju moći će provoditi i komunalni i prometni redari, policija te carina. Među tim mjerama su i brža provjera uvjeta za izdavanje kartice vozača i njezina kontinuirana kontrola valjanosti.

Pritom se navedenim izmjenama namjerava proširiti opseg provjere uvjeta dobrog ugleda vozača, tako da uključuje i mjeru zabrane upravljanja vozilom izrečenu u prekršajnim postupcima. Taksisti će morati valjanost vozačkih kartica provjeravati kontinuirano, kako bi se osiguralo da djelatnost autotaksi prijevoza putnika obavljaju isključivo ovlaštene osobe.