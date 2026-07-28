Europljani više zarađuju, ali ne troše: rast potrošnje potpuno stao

Realni dohoci u eurozoni stagniraju, potrošnja pada, a kućanstva nastavljaju više štedjeti unatoč rastu plaća

Europljani sve više zarađuju, ali sve manje troše. Najnoviji podaci Eurostata pokazuju da je rast realnih prihoda kućanstava u prvom tromjesečju ove godine gotovo potpuno stao, dok je osobna potrošnja u Europskoj uniji čak pala. Istodobno, kućanstva nastavljaju štedjeti, što potvrđuje oprez potrošača unatoč rastu plaća i slabljenju inflacijskih pritisaka.

U eurozoni je realni dohodak kućanstava po stanovniku u prvom tromjesečju 2026. ostao nepromijenjen u odnosu na prethodni kvartal, nakon rasta od 0,2 posto krajem prošle godine. Na razini cijele Europske unije zabilježen je tek simboličan rast od 0,1 posto.

Još je izraženiji signal usporavanja vidljiv u potrošnji. Realna potrošnja po stanovniku u eurozoni stagnirala je, dok je u EU pala za 0,2 posto. To znači da građani dodatni raspoloživi dohodak ne pretvaraju u veću potrošnju, nego ga sve češće zadržavaju ili usmjeravaju u štednju.

Podaci potvrđuju da rast plaća više nije dovoljan za snažniji oporavak osobne potrošnje, koja je posljednjih godina trebala biti jedan od glavnih pokretača europskog gospodarstva. Rast raspoloživog dohotka i dalje ponajviše podupiru naknade zaposlenima i socijalna davanja, dok porezi, socijalni doprinosi i kretanja prihoda od imovine djeluju u suprotnom smjeru.

Istodobno, kućanstva nastavljaju povećavati štednju. U Europskoj uniji stopa štednje porasla je s 13,9 na 14,1 posto, dok je u eurozoni ostala na visokih 14,3 posto. Stopa ulaganja kućanstava pritom je blago smanjena, za 0,1 postotni bod i u eurozoni i u EU.

Najnoviji Eurostatovi podaci tako upućuju na nastavak opreznog ponašanja europskih potrošača. Unatoč postupnom rastu realnih prihoda i smirivanju inflacije, kućanstva još ne pokazuju spremnost za snažnije povećanje potrošnje.