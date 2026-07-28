Binance nije vidljiv na Google Playu u određenim zemljama EU-a

Binanceova Android aplikacija nije dostupna na Google Playu na nekim tržištima EU-a zbog neusklađenosti s MiCA-om

Aplikacija Binance postala je nedostupna na Google Play web trgovini u određenim zemljama Europske unije usred pitanja o usklađenosti mjenjačnice s okvirom za licenciranje kriptovaluta.

Korisnik u Španjolskoj potvrdio je u ponedjeljak da aplikacija Binance više nije vidljiva u pretragama na Google Playu, iako je ostala dostupna putem Oppo App Marketa, trgovine aplikacija za Android koja se koristi na Oppo uređajima.

Nasuprot tome, provjere u Poljskoj pokazale su da je aplikacija Binance i dalje dostupna na Google Playu, što ukazuje na to da problem ne utječe na sva tržišta EU.

U Hrvatskoj je očito ista situacija kao i u Španjolskoj, aplikacija nije dostupna za preuzimanje na Google Playu.

Prva izvješća o nestanku Binanceove Android aplikacije s Google Playa u Europi pojavila su se prošli tjedan, kada je izvršni direktor OKX Europea Erald Ghoos na X-u tvrdio da je aplikacija uklonjena zbog zahtjeva za licenciranje Markets in Crypto-Assets (MiCA).

Izvješća su stigla nekoliko tjedana nakon što je Binance povukao svoju MiCA aplikaciju u Grčkoj, neposredno prije završetka prijelaznog razdoblja okvira 1. srpnja. Tvrtka je kasnije obavijestila neke korisnike iz EU da će pristup određenim uslugama biti ograničen, dok će isplate i dalje biti dostupne.